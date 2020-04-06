Волохатий ведучий: Дмитро Комаров забавно посміявся над першими випусками "Світу навиворіт"

У цьому році телепроект «Світ навиворіт» на «1+1», керівником і ведучим якого є досвідчений мандрівник Дмитро Комаров, святкує ювілей. До 10-річчя тревел-шоу відомий телеведучий став головним героєм останнього випуску журналу «Вокруг света Украина». В ексклюзивному інтерв'ю мандрівник поділився, з якими емоціями він зараз дивиться свої перші випуски, та як йому вдається щоразу вражати глядачів.

Згадуючи про самий початок програми «Світ навиворіт», Дмитро Комаров зазначив, що тоді він не думав ні про десятки мільйонів глядачів, ні про телепроект на одній з перших кнопок країни.

«Я просто хотів ділитися враженнями та емоціями зі своїх подорожей, яких на той момент було вже дуже і дуже багато, не тільки з друзями на кухні, не тільки з читачами газети і гостями фотовиставок. А для цього потрібен телевізор. Тому я не прагнув до популярності і, чесно кажучи, у мене не було ідеї стати телеведучим. Коли концепція «Світу навиворіт» чітко вималювалася у мене в голові, я вирішив спробувати», - розповів Дмитро Комаров в інтерв’ю.

Про свої емоції під час перегляду перших сезонів програми зараз телеведучий сміється, що йому постійно хочеться зробити самому собі зауваження.

«Скажу вам чесно, випадково натикаючись на повтори перших сезонів, мені іноді навіть трішечки не по собі і весь час хочеться зробити зауваження цьому волохатому ведучому. (Сміється). Так-так, ви пам’ятаєте, у перших сезонах у мене було довге волосся. І я постійно хочу підказати цьому хлопцю, що він робить не так і як би зробив я сьогодні. Але це моя суб’єктивна точка зору. Я дуже самокритичний. Утім, і відгуки глядачів, і рейтинги повторів навіть найперших програм підтверджують, що і тоді, і зараз, проект цікавий», - говорить телеведучий.

Крім того, мандрівник дав поради блогерам-початківцям, які хотіли б працювати у сфері тревел-журналістики.

«Я журналіст-самоучка, і цього не соромлюся, бо вважаю, що найголовніше — робити те, що ти любиш. Про це я завжди мріяв, і це те, що у мене вийшло. Я дивився всі існуючі на ринку — і нашому, і закордонному — тревел-проекти, тому що просто я це обожнюю. Я виріс на Стіві Ірвіні і, ходячи пішки під стіл, дивився Сенкевича (ведучий програми «Клуб мандрівників» — прим. ред.). Фільми про Індіану Джонса теж полюбляв», - розповів Дмитро.

Також, за його словами, найкраща порада для початківців тревел-блогерів: бути собою, не намагатися бути на когось схожими, робити те, що вам цікаво і на чому ви добре знаєтеся. А не тому, що це, наприклад, вигідно чи прибутково.

Більше цікавих подробиць про принципи і цінності, з якими 10 років створювалась програма «Світ навиворіт», місію Дмитра Комарова, та особисті жертви зараз своєї справи життя - читайте у свіжому випуску журналу «Вокруг света Украина».