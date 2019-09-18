Логунова, Смеюха, Монро та інші зіркові гості прем'єри "Ти вмієш зберігати секрети?"

Вчора, 17 вересня, в кінотеатрі "Оскар", Gulliver відбулася гала-прем'єра "Ти вмієш зберігати секрети?"



Першими стрічку побачили Дмитро Ступка, Поліна Логунова, Вікторія Смеюха, Марічка Падалко, Соломія Вітвіцька, Роман Міхно, Ілля Кваша, Наталка Карпа, Яна Клочкова, Монро, Анна Добриднєва, Валерія Толочина, Артем Травкін і багато інші.

"Ти вмієш зберігати секрети?": трейлер і сюжет

Емма з тріском провалила нараду і повертається з відрядження літаком. Настрій — гірше нікуди, до того ж дівчина боїться літати, тому добре приймає на груди перед посадкою. Співчуваюча стюардеса пропонує їй вільне місце в першому класі, де розносять шампанське, тому при першій же турбулентності від страху Емма починає вивалювати всі свої секрети чоловікові, якій сидить поруч. Вона розповідає йому все — від нюансів особистого життя до офісних взаємин. І яке ж було здивування дівчини, коли на наступний день з'ясувалося, що той самий сусід по літаку — її бос і засновник компанії — прийшов в їх офіс перевірити роботу відділення.

Зіркові гості прем'єри

Дмитро Ступка і Поліна Логунова з донькою

Наталка Карпа

Вікторія Смеюха

Яна Клочкова (праворуч)

Анна Добриднєва

Марічка Падалко

Соломія Вітвіцька

Монро

Ілля Кваша

Роман Міхно

Гості прем'єри "Ти вмієш зберігати секрети?" у Києві (фото: Оскар)

Гості прем'єри "Ти вмієш зберігати секрети?" у Києві (фото: Оскар)

Нагадаємо, український мультфільм завоював престижну нагороду міжнародного фестивалю.