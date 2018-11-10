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Лобода показала, як побувала на шоу Ліндеманна в Німеччині

Lite » Зірки 10.11.2018 - 22:32
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

Вже давно ходять чутки про стосунки між Линдеманном і Лободою. Знімки з сториз ще більше "підігрівають" їх


Опальна українська поп-артистка Світлана Лобода, яку не так давно з лікарні в Москві забирав лідер легендарної рок-групи Rammstein, вирушила на батьківщину фронтмена німецької рок-групи Тілля Ліндеманна. Співачка прилетіла в Дюссельдорф (Німеччина). Вона вже встигла запостити звідти перші знімки. Фото скандальна знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram кілька сториз з Німеччини.

 

Фото з сториз (instagram.com/lobodaofficial)

Так, в одному з них показаний аеропорт, в іншому відображений список концертів Rammstein. Зірка прокоментувала, що всі квитки на шоу знаменитої рок-групи вже розкуплені. Подейкують, що Лобода опинилася там не випадково. На думку фанів, туди вона прилетіла на зустріч зі своїм коханим Тиллем Линдеманном.

Тілля і Світлану вже давно підозрюють у відносинах, деякі навіть впевнені в тому, що німецький музикант є батьком молодшої доньки Лободи. Особливо сильно ці чутки розгорілися після того, як чоловік зробив художник незвичайний подарунок.

Нагадаємо, що Тілля Ліндеманна розпитали про "подружці Лободі"

До цього Ліндеманн різко висловився про сімейне життя.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України ЛободаТилль Линдеманн
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