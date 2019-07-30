Лобода в міні-сукні BALMAIN запаморочила голову "космічними" ногами

Світлана Лобода продовжує завойовувати прихильників завдовжки своїх ніг. Скандальна українська співачка продемонструвала шанувальникам нове яскраве фото з чергового концерту.

Так, Лобода відвідала ювілейний концерт російського композитора Ігоря Крутого, якому 29 липня виповнилося 65 років. Трансляцію вів телеканал "МУЗ-ТВ", з червоної доріжки якого і опублікувала одне фото Лобода.

Однак перш, Світалана зробила кілька пікантних кадрів з гримерки. До речі, у компанії однієї з танцівниць своєї команди.

На фото Лобода позує сидячи на стільці. На виконавиці кутюрна сукня від французького будинку моди BALMAIN. Сіре міні-плаття повністю прикрашене паєтками. Ще одна родзинка наряду – незвичайні об'ємні рукави, які створюють ефект крил птаха. Виглядає дуже ефектно.

У гримерці Лобода позує без взуття, витягнувши довгі засмаглі ніжки з червоним педикюром.

"Ох, що буде сьогодні, дівчатка", - загадково підписала кадри Світлана.

Світлана Лобода на концерті Ігоря Крутого (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Примітна, звичайно, й інша героїня фото – танцівниця Катерина Кузьменко. Дівчина також спеціально позує в пікантній позі, демонструючи апетитні форми.

Прихильники Лободи прийшли в захват від нового фото і поспішили засипати свою улюбленицю захопленими коментарями:

"Не знаєш, на кого дивитися))"

"Яка Краса"

"Ось це ніжки – отпад"

"Найкрасивіша з колишньої віагри!"

"Чекаємо чергову бомбу"

"Ножкиии"

"Які шикарні метрові ніжки!!! Браво, Світлана, красуня!!"

"Космічні ноги"

Скріншот коментарів: instagram.com/lobodaofficial

Також Лобода окремо опублікувала фото свого сценічного образу. Бачимо, що вона доповнила його оригінальними чорними туфлями в блискітках на високому каблуці. З аксесуарів – золоті підвіски і тонкі окуляри.

Стильна Світлана Лобода на концерті Ігоря Крутого (фото: instagram.com/lobodaofficial)

До речі, до цього Лобода вже косьвбила наповал довжиною своїх ніг в ультракоротких шортах. Тоді співачка показала, як вона готувалася до выстпулению на фестивалі "Жара" в Баку. Фестиваль завершився 28 липня.

Нагадаємо, раніше Лобода з донькою влаштували фотосесію в купальниках на яхті. Співачка розслабляється з Євою під час морської прогулянки.