Лобода в ліфчику і розстебнутих джинсах блиснула ідеальними формами

Світлана Лобода знає, як інтригувати шанувальників і завжди привертати до себе увагу. Так, у мережі все ще обговорюють недавній скандал з "голим фото Лободи". Зазначимо, що днями на своїй instagram-сторінці Лобода опублікувала пікантний знімок, на якому була зображена гола жінка спиною до камери, яка прийняла складну йога-позу. Звичайно ж, багато шанувальників Світлани подумали, що на знімку зображена саме їх улюблениця. Проте зовсім скоро з'ясувалося, що Лобода "присвоїла" собі фото відомого блогера, яка займається йогою. Більш того, опублікований на сторінці Лободи знімок був помітно відретушований. Блогер "Nude Yoga Girl" була збентежена таким коступком співачки, про що поспішила написати коментар під постом Світлани. Який зірка видалила! Також Світлана видалила пізніше і саме фото зі своєї сторінки.

Ось такий нескладний спосіб Лобода змусила говорити про свою персону багатьох ЗМІ. І схоже, що скандальна співачка не збирається зупинятися на досягнутому.

Світлана знову привернула до себе увагу, тільки на цей раз більш "традиційним" способом. Співачка опублікувала фото з ванної кімнати, зроблений, швидше за все, в готельному номері.

Світлана сфотографувала своє відображення у великому дзеркалі. На знімку співачка позує у нижньому білизна чорного кольору, а також в приспущених і розстебнутих джинсах. Волосся співачка розпущені, великі локони спадають на плечі.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Тепер мені тепло тільки тут ..... Їдемо в Санкт-Петербург. А що у вас? Як погодка? Шубу брати? #холодноповсюду #ледовыйдворец #сьогодні", - підписала фото співачка.

Таким ось оброазом співачка анонсувала свій виступ в Санкт-Петербурзі, де з 11 по 13 липня проходить музичний фестиваль "Білі Ночі Санкт-Петербурга".

Прихильники Лободи тут же взялися коментувати її нове фото:

"Боже мій, яка ідеальна!"

"Лобода, ти забула застебнути штани"

"Сподіваюся, є людина, яка може вас зігріти"

"Настільки естетично... А наскільки ідеально"

"Не знаю щодо шуби, але маєчку точно))) а то мужики слюні пускати будуть)"

"Прес супер!!"

Скріншот коментарів: instagram.com/lobodaofficial/

Скріншот поста: instagram.com/lobodaofficial/

Нагадаємо, раніше Лобода з донькою Євою зворушила і повеселила мережу життям "без фільтру". Мама з донькою влаштували зворушливу фотосесію в густій траві і на фоні зелені. Світлана і Єва також грали з собочкой.

А до цього Лобода зворушливо зізналася в любові важливому чоловікові.