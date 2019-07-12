"Обличчя зрадника": Тодоренко забавно висміяла Топалова на відпочинку (відео)

Регіна Тодоренко навіть під час весільної подорожі знаходить час для свого почуття гумору. Нагадаємо, що на даний момент Тодоренко і Топалов разом із сином Михайлом, якому ще не виповнилося й року, відпочивають на острові Крит у Греції. Пара не особливо активно поспішає показувати деталі відпочинку, але час від часу Регіна публікує різні відео у себе в instagram-сториз. Топалов, до речі, менш активний.

Так, Тодоренко показала нове відео, зняте під час сніданку пари в готелі. При цьому телеведуча вирішила підкреслити, що її чоловік "неправильно" харчується під час відпочинку.

Видно, що Топалов взяв собі пластівці з молоком. Зате Регіна набрала собі аж дві тарілки різних страв. Телеведуча пожартувала, мовляв, саме ТАК потрібно харчуватися на відпочинку – ситно!

"Я просто хочу показати вам обличчя цього зрадника, - каже Регіна, навівши камеру на Топалова. – На відпочинку, дивіться, ЩО він їсть взагалі! Чи То справа я! Нормальна людина! Хто їсть на відпочинок так, як Владислав Михайлович?!" – дивується Регіна. Відповідне відео з'явилося в twitter-блозі MyGlamWish.

Трохи пізніше Топалов "виправився". І так само, як і його дружина, набрав собі гору їжі.

"Здався", - зазначає задоволена Тодоренко.

"А взагалі ми на ЗОЖі", - жартує Топалов.

Нагадаємо, що до цього Влад Топалов ошелешив пікантними подробицями весільної подорожі. Музикант записав відео і чесно зізнався, що під час відпочинку розслабився. Топалов не голиться, не розчісується і навіть миється рідко – "море поруч". Крім того, він зазначив, що у нього з цим немає ніяких проблем, як і у його дружини.

Також до цього Регіна Тодоренко захопила формами в купальнику на розкішній віллі. Ведуча показала яскраве релакс-фото, ніжачись в басейні.