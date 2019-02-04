"Бачив таких богинь!" Володимир Дантес заінтригував фанів своєю заявою

Ведучий відкрив завісу таємниці і проговорився про старт нового сезону популярного шоу

Украинский музыкант, блогер, телеведущий и муж певицы Нади Дорофеевой, Владимир Дантес заинтриговал поклонников новостью – он снова стал экспертом программы "Богиня шоппинга" и уже успел познакомиться с новыми участницами. Об этом шоумен сообщил в Instagram.

Он отметил, что съемки проекта заняли целых 7 часов и за это время он успел познакомится с претендентками на победу. А некоторые, судя по реакции ведущего, сумели его очень удивить. На фото Дантес сидит у ноутбука с охапкой воздушных шариков в руке, но лицо его совершенно не выражает радость, ведь длительный рабочий процесс изрядно утомил певца.

"Съемки "Богини шоппинга» - это всегда "праздник". Вчера 7 часов лицезрел таких богинь, шо Мама дорогая! Мы все очень стараемся, чтоб вам было интересно и смешно. Скоро все увидите сами", - пообещал он.

Фото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Поклонники обрадовались таким приятным известиям и заявили, что искрометные комментарии действий участниц в исполнении Владимира им всегда поднимали настроение.

"Ждем, ждем! С Вашими комментариями по-любому должно быть интересно!", "Класс, ждем!", "С вашим участием точно будет смешно и иронично", "Кто как, а ты Богин красоты", "Ура, любимое шоу возвращается", - радовались комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/vladimirdantes)

Ранее Владимир Дантес пожаловался на свою жену Надю Дорофееву и рассказал, как она утомила его походом по магазинам.

Слову, во время совместного отдыха в Дубае Владимир Дантес и Надя Дорофеева устроили себе захватывающее приключение на воздушном шаре.

Напомним, что Владимир Дантес показал постельный снимок жены во время их совместного отдыха в ОАЭ.