Від зайвих кілограмів і болю в спині: Єва Лонгорія показала прості вправи для вагітних (відео)

Єва Лонгорія продовжує радувати публіку надихаючими відео своїх тренувань. Але цього разу зірка здивувала досить оригінальним контентом з часів своєї вагітності. Актриса займається йогою вдома, роблячи різні асани, які допомагають розтягнутися і продихатися. Помітно, що вони даються Лонгорії зі значних розмірів животиком не так і легко. Але вона виглядає задоволеною і умиротвореної. У підпису Лонгорія вказала, якими важливими були для неї це заняття. Завдяки регулярній практиці актриса зуміла контролювати свою вагу і вгамувати біль у спині.

Єва показала, як займається йогою за тиждень до пологів (відео: instagram.com/evalongoria)

«Дитяча йога! Це було за тиждень до народження Санті. Мій живіт був таким великим!!! Я займалася йогою кожен день з моєю доулою, коли була вагітна. Це дуже допомогло мені з надбавкою у вазі і спиною. Не можу повірити, що це було майже 2 роки тому!!! (Це мій чоловік розмовляє з Санті в моєму животі)», – написала Єва, зробивши уточнення про голос за кадром.

Для тренування зірка вибрала комфортний одяг: чорні легінси, а також топ з білою окантовкою. Волосся вона прибрала від лиця і зробила легкий макіяж. Виглядає Лонгорія енергійною та веселою. Майбутні матусі, беремо приклад!

Єва у ванній з іграшками сина (фото: instagram.com/evalongoria)

У сторіз 45-річна знаменитість показала, як купається у ванній, повній іграшок. «Коли твоя ванна захоплена малюком», – зробила жартівливий підпис популярна актриса.

Нагадаємо, щаслива матуся часто публікує фото і відео з Санті. Вона з дитинства привчила його до світських виходів і активної участі в своєму житті. А тому дитина звикла до уваги і абсолютно не боїться камери. Малюк – справжня зірка мікроблогу Єви. Останній пост з дитиною зібрав максимальну кількість лайків і приємних слів. На думку фоловерів, Санті, якому влітку виповниться 2 роки, помітно підріс і став справжнім «маленьким чоловіком».