ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лілія Ребрик заворожила "магічним" закулісним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.11.2019 - 15:36
Лілія Ребрик заворожила "магічним" закулісним фото
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Артистка поділилася знімком в образі з вистави

Лілія Ребрик просто-таки вражає своєю енергійністю - вона встигає вести ранкове шоу, щоразу демонструючи нові стильні образи, а також приділяти час чоловікові та дітям. Приміром, нещодавно "дика сімейка" влаштувала веселу сімейну фотосесію в піжамах! Крім того, Ребрик - ще й театральна актриса і часто їздить з гастролями по Україні. На свіжому кадрі в своєму Instagram вона постала в ефектному образі з вистави.

Лілія поділилася атмосферним чорно-білим фото, на якому вона зображена за лаштунками вистави "Ревізор" у ролі Анни Андріївни. Артистка одягнена у світле плаття з оголеними плечима, її волосся завите гарними кучерями, а на обличчі грає загадкова посмішка.

Як зізналася знаменитість, вона дуже любить подібні закулісні знімки.

Лілія Ребрик заворожила &quot;магічним&quot; закулісним фото

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Фото з-за лаштунків... Моя Анна Андріївна з "Ревізора". У чорно-білому фільтрі особлива магія... Очима @kseniya_vertinskaya. Як вам такий образ?" - прокоментувала актриса.

У коментарях користувачі мережі не втомлюються обсипати артистку компліментами, а деякі навіть порівняли її на цьому фото з Мерилін Монро.

  • Спасибі величезне!!! Ви найкраща. Дякуємо за фото і за автограф
  • Образ просто неймовірна артистичний і привабливий. Так мило, красиво, зворушливо. КРАСУНЯ!!!
  • Дуже ефектно)
  • неймовірна!!!
  • Загадкова!!! Альо блиск щасливих очей... як на всіх фото
  • Дуже гарненька,милуюся вами і вашою родиною,ви супер
  • Ви неперевершені а кожному образі, дуже люблю чорно-білі світлини
  • Це було неперевершено!!!
  • Дякую за позитив!!!
  • Гарна і прекрасна собою!
  • Схожі на Мерлін Монро
  • Ну, дуууже круто і чуттєво!
  • Еталон

Лілія Ребрик заворожила &quot;магічним&quot; закулісним фото

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик зворушила фанів ніжністю з чоловіком Андрієм Диким.

Дико весело: Лілія Ребрик влаштувала піжамну фотосесію з чоловіком і доньками (відео) Солодка парочка: Лілія Ребрик зворушила фанів ніжністю з чоловіком
Новини України Лілія Ребрикобраз
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся