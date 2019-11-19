Лілія Ребрик заворожила "магічним" закулісним фото

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Артистка поділилася знімком в образі з вистави

Лілія Ребрик просто-таки вражає своєю енергійністю - вона встигає вести ранкове шоу, щоразу демонструючи нові стильні образи, а також приділяти час чоловікові та дітям. Приміром, нещодавно "дика сімейка" влаштувала веселу сімейну фотосесію в піжамах! Крім того, Ребрик - ще й театральна актриса і часто їздить з гастролями по Україні. На свіжому кадрі в своєму Instagram вона постала в ефектному образі з вистави.

Лілія поділилася атмосферним чорно-білим фото, на якому вона зображена за лаштунками вистави "Ревізор" у ролі Анни Андріївни. Артистка одягнена у світле плаття з оголеними плечима, її волосся завите гарними кучерями, а на обличчі грає загадкова посмішка.

Як зізналася знаменитість, вона дуже любить подібні закулісні знімки.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Фото з-за лаштунків... Моя Анна Андріївна з "Ревізора". У чорно-білому фільтрі особлива магія... Очима @kseniya_vertinskaya. Як вам такий образ?" - прокоментувала актриса.

У коментарях користувачі мережі не втомлюються обсипати артистку компліментами, а деякі навіть порівняли її на цьому фото з Мерилін Монро.

Спасибі величезне!!! Ви найкраща. Дякуємо за фото і за автограф

Образ просто неймовірна артистичний і привабливий. Так мило, красиво, зворушливо. КРАСУНЯ!!!

Дуже ефектно)

неймовірна!!!

Загадкова!!! Альо блиск щасливих очей... як на всіх фото

Дуже гарненька,милуюся вами і вашою родиною,ви супер

Ви неперевершені а кожному образі, дуже люблю чорно-білі світлини

Це було неперевершено!!!

Дякую за позитив!!!

Гарна і прекрасна собою!

Схожі на Мерлін Монро

Ну, дуууже круто і чуттєво!

Еталон

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик зворушила фанів ніжністю з чоловіком Андрієм Диким.