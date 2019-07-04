Лілія Ребрик засвітила спокусливі груди на пляжі в Болгарії

Романтичний відпочинок подружжя Лілії Ребрик і її чоловіка Андрія Дикого на пляжах сонячного болгарського курорту Кітен триває. Лілія кожен день ділитися зі своїми шанувальниками кадрами з фестивалю, на який подружжя запрошені в якості журі, і безпосередньо з мальовничих чорноморських пляжів, захоплюючи підписників у соціальних мережах своєю чудовою фігурою в купальнику.



На цей раз відома телеведуча зізналася шанувальникам у своїй маленькій слабкості і супроводила пост спокусливим фото в топі з досить пікантною лінією декольте. Трендовий костюм з короткою блузою з руками-буфами і спідниці довжини міді в тонку блакитну смужку вигідно змалював вигини тіла Лілії, а також підкреслив витончену талію мами двох дітей. Доповнивши зі смаком підібраний образ білим кепі, Ребрик зізналася, що на сьогодні ні чого не планує і оголошує день лінощів.

Фото: Чарівна Лілія Ребрик на болгарському курорті (instagram.com/liliia.rebrik)

"Сьогодні у мене день ліні !!! Любите нічого не робити ??? тільки чесно", - підписала телеведуча яскраве фото.

В коментарях під постом Instagram-підписники відзначили, що знаменитість виглядає просто шикарно, а її фігура вище всіляких похвал. Деякі навіть пожартували, порадивши зірці бути обережніше, тому що її можуть викрасти, адже пройти повз такої красуні не зможе ні один чоловік.

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

"Нехай чоловік не відходить ні на крок. А то можуть вкрасти таку красу!"

"Дуже гарні і в той же час в міру сексуальні"

"ДЭвушкА, а можна Вас вкрасти?)))) Ви, така красуня"

Кілька фото в тому ж вбранні додала телеведуча і stories, втім позувала Лілія на них не менш спокусливо.

Фото: Енергетика чарівною Лілії змушує серця передплатників битися частіше (instagram.com/liliia.rebrik)

А також шанувальники поцікавилися можна буде побачити Лілію у схожих вбраннях в телестудії в Києві, на що співачка відповіла, що все можливо.

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик поділилася милими сімейними фото з Андрієм Диким. Підписники її сторінки в Instagram зізналися, що кумир просто зачарувала їх такої щирою романтикою з чоловіком.

Крім того, щаслива Лілія Ребрик вже одного разу засвітила чудову фігуру в купальнику на пляжі в Болгарії. Телеведуча вибрала білосніжний закритий купальник і не прогадала, отримавши масу захоплених відгуків.