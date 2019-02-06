Лілія Ребрик згадала своє гімнастичне минуле: вражаюче відео

У дитинстві телеведуча серйозно займалася художньою гімнастикою

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая ранее похвасталась растяжкой в воздухе, вновь решила продемонстрировать поклонникам свою впечатляющую спортивную подготовку. На своей странице в Instagram она опубликовала эффектное видео и фото со съемок программы "Ранок з Україною", на котором исполняет гимнастические трюки с мячом.

Лилия подбрасывает его и ловко и красиво ловит, а также грациозно перекатывает по своему телу.

Отметим, что актриса серьезно занималась художественной гимнастикой в детстве и юности и даже стала в 13 лет мастером спорта. Поэтому у нее до сих пор отличная растяжка и спортивная грация.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Жизнь за кадром - она особенная. Иногда, чтобы не заснуть, нужно вспомнить, что ты в прошлом гимнастка. Работает, скажу вам! Просыпаются и коллеги вокруг! А что вы делаете, чтобы держать себя в тонусе, когда очень устали?" - прокомментировала Ребрик публикацию.

Видео: (instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники пришли в восторг от способностей ведущей и поблагодарили ее за позитив.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Дуже класне відео вийшло!!!";

"Ви неперевершена";

"Як завжди світла, позитивна та весела";

"Лиличка вы справжня гимнастка дуже чаривна";

"Ви в чудовій формі! можна знову на килим)))";

"Супер!!! Молодцы!!! Дарите позитив))))";

"Лілечко, ви чарівна! захоплююся вами все більше! хочеться якось заразитися цією вашою енергетикою. дякую за такі позитивні відео й пости!";

"Магия в действии! Класс!";

"Яка ж ви неймовірна жінка!!! Ваша безмежна енергія не може не надихати!" - пишут пользователи сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик раскрыла личные секреты красоты. Она рассказала, каких ритуалов красоты придерживается, и посоветовала доступное средство для ежедневного применения.

К слову, Лилия Ребрык даже в студии утренней программы, ведущей которой является, устраивает жаркие танцы и не прочь показать коллегам и зрителям пару па на камеру.