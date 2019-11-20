Лілія Ребрик вперше висловилася про стосунки з батьками чоловіка

Лілія Ребрик та Андрій Дикий – одна з найміцніших пар українського шоу-бізнесу. Вони оберігають сімейне вогнище і не забувають про пристрасть, намагаються більше часу проводити з дітьми, насолоджуються своєю роботою і з задоволенням проводять романтичні вікенди. Нещодавно "дика сімейка" влаштувала веселу піжамну вечірку і зачарувала family look'ом. Лілія відкрито спілкується зі своїми прихильниками і з задоволенням відповідає на їх запитання. На сторінці в Instagram вона вперше показала сімейне фото з батьками чоловіка і поділилася формулу сімейного щастя.

Ведуча висловилася про стосунки зі свекрухою і запевнила, що вони прекрасно ладнають. "Знайомтеся! Вона у мене прекрасна і відносини прекрасні!" - вона підписала фото з батьками чоловіка.

До речі, теледіва може похвалитися зірковими сусідами. Так, поряд з нею живуть ведучий Григорій Решетник і шоумен Володимир Остапчук.

Лілія Ребрик з чоловіком та його батьками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На запитання, чи хотіла б Лілія щось поміняти в своєму житті, вона чесно відповіла: "Ні за що на світі!" і на підтвердження своїх слів опублікувала щасливі кадри з чоловіком і донечками – Діаною і Поліною.

Також ведуча поділилася простою та дієвою формулою сімейного щастя: дружба, повага, пристрасть. Вона не втрималася і зізналася у коханні чоловікові. На запитання Андрія, чи кохає вона його, Лілія відповіла: "Більше життя!"

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, що Лілія Ребрик зачарувала шанувальників ніжним знімком з чоловіком. На фото Андрій цілує дружину в щоку, а вона лише щасливо посміхається.

Також Лілія Ребрик заворожила атмосферних чорно-білим фото з закулісся.