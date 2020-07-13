Лілія Ребрик в ультраміні висловилася про хейт і поділилася рецептом боротьби з заздрісниками

Лілія Ребрик ділиться з шанувальниками на сторінці в Instagram роздумами про життя і цінності, своїми переживаннями, дає мудрі поради, засновані на власному досвіді, і говорить на важливі теми материнства та ролі жінки в сім'ї і суспільстві. Вона не боїться піднімати гострі питання і завжди сміливо висловлює власну думку. Так, ведуча зачепила тему критики, хейту і заздрості і розповіла історію з життя, поділившись своїм рецептом "протиотрути" від злих язиків.

На ефектному фото Лілія в міні сукня молочного відтінку присіла і човниках на довгій шпильц, спершись спиною об залізний стовп огорожі. Вона трохи схилила голову і прикрила очі. Макіяж ведучої – яскравий і насичений з акцентом на губи соковитого кармінового відтінку.

"Берегиня щасливої родини-жінка: здорова, мудра і спокійна. Постійно поєднувати це в собі-важка праця, але на те ми й жінки, аби все нам було під силу! Як я живу з плітками про себе? Чи переймаюся через погані коментарі або, як то зараз модно казати "хейтерство"? І як залишаюся при цьому спокійною для своєї родини? Щиро зізнаюся: як і будь-яка людина не завжди легко", - зізналась Лілія.

Лілія Ребрик звикла завжди виглядати ефектно (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Вона розповіла, як одна з підписниць зробила їй вельми незвичайне зауваження – запропонувала попрацювати над зовнішнім виглядом колін. Ведуча прочитала критичний коментар вже вночі і засмутилася, але ненадовго.



"Коли я відчуваю, що чужа думка починає псувати мені настрій-завжди згадую одну історію з дитинства. У 13 я стала майстром спорту. У Чернівцях це була справжня подія! В мене взяла велике інтерв'ю місцева газета "Молодий буковинець" і по суті я стала "зіркою" місцевого масштабу.Та однокласники мій успіх пережили дуже неоднозначно. У класі було всього два хлопці, решта-дівчата. Всі були гарні, кожна мріяла стати кращою і докладала до цього багато зусиль. Тому дівчачі емоції після статті у газеті почали просто зашкалювати, про мій успіх говорили, за моєю спиною пліткували, мене обговорювали. Я, звісно, дуже переймалася, спочатку навіть спати нормально не могла, але потім усі ці образи проковтнула. Чому? Тому що батьки сказали мені тоді дуже мудру річ: "Ти досягла певного успіху у свої 13, комусь це може (і обов'язково) буде не подобатися, але не сприймай це близько до серця. Чужа заздрість навпаки має зробити тобі сильнішою!" - розповіла історію з життя теледіва.

Цей знімок спровокував критику в мережі - Лілії вказали на її недосконалі коліна (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

З тих пір Лілія визначила для себе "золоте правило" - не звертати уваги на плітки, не слухати злостивців, тому їй байдужі пересуди за спиною.

"Життя - моє і насолоджуватися ним теж мені! А якщо в когось забагато годині аналізувати чуже життя -що ж! Я можу їм тільки поспівчувати. Я думаю, краще шукати годину на себе і не втрачати ані миті на злість і заздрість! В собі я цих двох почуттів не маю і щиро радію успіхам інших!" - запевнила вона.

Ведуча уточнила, що до конструктивної критики вона прислухається. Наприклад, вона почала робити вправи для колін і тепер буде просити у фотографа знімати її з правильного ракурсу.

До речі, раніше Лілія Лебрик в легкому смугастому платті-сарафані навчила "правильно" мріяти.