Лілія Ребрик в стильній "леопардовій" сукні зарядила новорічною атмосферою (відео)

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча влаштувала запальні танці в студії ранкового шоу

Популярна українська телеведуча і акторка Лілія Ребрик днями відзначила 8-у річницю шлюбу з чоловіком Андрієм Диким – так зване "жерстяне весілля". В цей день 23 грудня вона вирішила згадати, як все починалося, і поділилася з шанувальниками ексклюзивними архівними фото з весілля. А вже на наступний день Лілія повернулася в студію ранкового шоу, де яскраво зарядила всіх новорічною атмосферою.

До речі, для цього ефіру Ребрик вибрала дуже стильний образ - довгу сукню з трендовим в цьому сезоні леопардовим принтом. Вона доповнила ефектний лук бежевими туфлями-човниками і широким поясом, який вигідно підкреслив її тонку талію.

Разом зі своїм співведучим Анатолієм Анатолічем Ліля створила в студії веселий святковий настрій, влаштувавши запальні танці під популярну пісню "Last Christmas" і ловлячи "намальований" за допомогою програми сніг - все це на тлі нарядженої ялинки з подарунками під нею. Позитивним відео артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram, а в сторіс показала і кілька фото в модному образі.

Відео: Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч (instagram.com/liliia.rebrik)

Теледіва також подякувала всім за теплі привітання з річницею весілля, які вона отримала в мережі.

"За вікном +8; а ми створюємо в студії @ranok_ua новорічну атмосферу, новорічний настрій...! Ви відчуваєте, що #скороновийрік? Як готуєтесь? Бажання придумали? P. S. Я хочу подякувати всім і кожному за таку кількість теплих побажань вчора на честь 8-Ї річниці нашої #дикасімейка. Так приємно! Нехай кожне побажання здійсниться і у вашому житті. Впевнена, Всесвіт має здатність чути наші бажання, особливо на порозі нового року. Всім гарного дня!" - написала Ребрик.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

У коментарях користувачі мережі дякують ведучій за позитив і захоплюються її ефектним нарядом.

Ліля,Ви молодці,що самі собі і нам також створюєте Новорічний настрій

Вау, Ваша сукня неймовірна

З Наступаючим Вас Мій Улюблений Раночек

Ви,супер. Завжди,така промениста. Плаття дуже красиве

Ну хоч так))))

ЛИЛИЧКА! У ЦЬОМУ ОБРАЗІ...ВИ ЧУДОВО КРАСИВІ І ЧАРІВНІ! ЯК І ЗАВЖДИ, ВТІМ))

Круто! Хочу до Вас!Хочу снігу

Гарні

Сьогоднішній цибуля вам дуже пасує

Ой як крутезно

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Раніше Лілія Ребрик з доньками Поліною і Діаною прикрасили святкову ялинку і зачарували теплим родинним фото.