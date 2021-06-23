Лілія Ребрик розсекретила улюблене заняття в спекотні літні дні

В Україні триває дуже спекотна погода. Багато зірок рятуються в своїх заміських будинках - в тому числі і телеведуча Лілія Ребрик, яка разом з дочками релаксує в басейні . Крім того, актриса розповіла, чим ще любить займатися в таку погоду.

Лілія зізналася, що в жарку погоду дуже любить посидіти біля води з книжкою в руках.

"Цього тижня в Україні прогнозують аномальну спеку: місцями до 36-38 градусів! Час сидіти в тіні, біля води, з книжечкою в руках і в одному купальнику! І це.... час розплати! Тому що літо зараз покаже хто "жав, а хто ростив хлібобулочні ляшки". Смішний, веселий віршик про гірку правду життя! Можна сказати - класика сучасності, адже зараз всі повернуті на "фітокашках" і "правильному харчуванні"! - поділилася ведуча.

Рядки ці - з віршика, який вона читає на відео.

За словами Ребрик, вона більше любить класичну літературу і паперові книги, хоча не відкидає і сучасні варіанти.

"Я сучасну творчість люблю і поважаю, але, зізнаюся, я - консерватор і більше все ж люблю класику, витриману роками, а то й століттями! Люблю книжки електронні, але обожнюю все ж паперові! Цей шепіт сторінок, особливий запах, це відчуття нової, ще не прочитаної книги у тебе в руках як відчуття цілого, ще незвіданого світу. Кілька разів на рік ми повертаємося знову і знову до цього відчуття: поповнюємо нашу сімейну бібліотеку - купуємо нові книжки", - розповіла знаменитість.

Лілія Ребрик обожнює читати в затінку влітку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Також Лілія розкрила, чому так любить читання.



"Книга для мене - спосіб усамітнитися, побути наодинці з героями, проаналізувати їх і вибрати на чиєму я боці, спосіб наповнити себе зсередини і спосіб довше зберегти молодість своєму мозку, адже читання тренує його", - зазначила теледіва.