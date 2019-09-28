Лілія Ребрик похвалилася пишними грудьми в ефектній сукні

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія Ребрик "засвітила" шикарний бюст в червоній сукні

Популярна українська ведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно зачарувала щасливим фото зі своїм чоловіком, на цей раз вирішила блиснути ефектним убранням та не менш ефектним декольте. Теледіва одягла червону сукню з глибоким вирізом, підкресливши губи червоною помадою в тон сукні. Знімок з'явився на сторінці Instagram ведучої.

"Марафон зйомок триває", - написала Лілія, натякнувши на серіал "Татусі".

У коментарях користувачі не поскупилися на компліменти для телеведучої. Деякі називають її просто "богиня".

Фото: Лілія Ребрик в червоному платті (instagram.com/liliia.rebrik)

Ви така справжня! Любо глянути.

Коли вийде 2 сезон папаньок???

Дуже красива.

Богиня.

Красуня, добра, радісна, наша Ліля.

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Раніше Лілія Ребрик показала своє шкільне фото і порівняла себе зі старшою донькою Діаною. Ведуча поцікавилася у підписниківів, чи схожі вони з донькою.

До речі, днями у дівчинки був день народження – Діані виповнилося сім років. Лілія Ребрик трепетно привітала доньку зі знаменною датою.