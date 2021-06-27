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Лілія Ребрик поділилася рецептом смачного домашнього морозива: "можна їсти ложками"

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Неділя 27 червня 2021 11:02
Лілія Ребрик поділилася рецептом смачного домашнього морозива: "можна їсти ложками" Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Телеведуча Лілія Ребрик частенько ділиться з підписниками свого блогу перевіреними рецептами і корисними порадами - наприклад, нещодавно вона розповіла, який перекус вибрати літом. А в жарку погоду артистка разом з домашніми готує смачне домашнє морозиво.

Своїм рецептом фісташкових ласощів Лілія щедро поділилася в Instagram.

Вона підкріпила публікацію яскравим знімком зі старшою донькою Діаною, з якою вони тримають в руках ріжки з морозивом і задоволено посміхаються.

Лілія Ребрик поділилася рецептом смачного домашнього морозива: &quot;можна їсти ложками&quot;

Лілія Ребрик показала свій улюблений літній десерт (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Наш улюблений літній десерт - домашнє морозиво! Робимо з різними смаками, але наш фаворит - фісташкове. У таку спеку ця смакота, як кажуть, те, що доктор прописав", - зазначила Ребрик.

Рецепт фісташкового морозива від Лілії Ребрик:

Візіьміть 200 гр несолоних фісташок. Очистіть їх від шкаралупи і подрібніть блендером.

Насипте їх в невелику каструльку, додайте 2 склянки молока і півсклянки жирних вершків. Доведіть до кипіння.

Чотири жовтки і стакан цукру збийте до стану пишної маси і додайте в каструлю, добре перемішайте. Поставте на водяну баню хвилин на 8, добре перемішуючи.

Дайте охолонути під закритою кришкою і додайте півсклянки несолодкого йогурту. Знову перемішайте.

Сховайте в морозилку, як тільки почне замерзати - дістаньте і збийте. Потім - знову сховайте і десь через півгодинки збийте ще раз і залиште заморожуватися.

Вафельний ріжок можна купити в магазині, а можна просто їсти ложками. Щоб було ще смачніше, можна натерти на тертці шоколад і посипати цією стружкою.

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик розкрила рецепт апетитних ажурних млинчиків, які обожнює її сім'я.

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Лілія Ребрик ведущая рецепт
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