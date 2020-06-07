Лілія Ребрик в екстра-міні розкрила головний секрет жіночого зваблювання

Лілія Ребрик на роботі та за її межами звикла виглядати стильно і жіночно. Вона обожнює сукні та спідниці, тому її часто можна побачити саме в цьому одязі. До того ж, фігура теледіви дозволяє їй носити короткі кокетливі вбрання і демонструвати стрункі ніжки у всій красі. На новому фото Лілія покрасувалася в легкій сукні-міні ніжно-рожевого кольору.

Вона зазначила, що в Київ прийшло справжнє літо. А також привітала шанувальників з Трійцею, але вона хотіла поговорити на приємну жіночу тему – про привабливі якості прекрасної половини людства.

"Ми насолоджуємось з родиною теплом, сонцем, ви вже бачили у моїх сторіз - ми набрали басейн і наповну насолоджуємось дачним відпочинком. Не втрачаємо ані хвилиночки цього довгоочікуваного літа! На душі настільки легко, що аж хочеться літати!... Я хочу поміркувати разом з вами про те, якою має бути жінка, аби бути щасливою? Що такого повинно в ній бути, які такі характерні рісі у жіночій натурі, аби чоловіків притягувало як магнітом?" - задалася питанням вона.

Фото: Лілія Ребрик позувала в романтичному міні (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча вважає, що запорукою привабливості служить легкість і невимушеність, яку жінка транслює світу.

"Я переконана, що це має бути жіноча легкість. На мій погляд, дуже важливо, аби жінка шукала і знаходила в собі цю легкість, аби вона відчула її хоча б раз у житті і більше про неї не забувала. Легкість має бути у всьому - у ході, у рухах, у погляді, у повороті голови і у тому, як жінка поправляє волосся. Має бути легкість у прийнятті рішень, у розмові, У тому, як вона дивиться на чоловіка і як переживає важкі ситуації. Саме легкість дає жінці оце відчуття крил за спиною, робить її повітряною і в очах чоловіка навіть неземною! А чоловікам це, безумовно, подобається, вони це цінують. Ніхто не хоче проблемну жінку - ту, яка постійно бідкається на важкість життя, яка шукає у кожному дні щось погане, яка навіть найлегшу завдання перетворює на найважчу реалізацію", - вважає Лілія.

Раніше Лілія Ребрик запаморочила голову романтичним образом в легкій бірюзовій сукні.