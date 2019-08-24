Лілія Ребрик в ефектній сукні-вишиванці розкрила свою формулу незалежності

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик, яка зустрічає ранок з українцями в шоу "Ранок з Україною", регулярно захоплює своїми стильними і ефектними образами. Тому не дивно, що для святкування Дня Незалежності України вона також віддала перевагу яскравому луку - артистка блищала в розкішному платті-вишиванці.

На своїй сторінці в Instagram Лілія поділилася атмосферними фото, зробленими на Софійській площі в Києві. Ведуча відображена в рожевому вбранні у підлогу з широкими рукавами, прикрашеними різнокольоровими візерунками. Вона доповнила образ великими сережками в тон сукні і білими туфлями-човниками.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик поділилася своєю формулою незалежності і поцікавилася у підписників їх планами на свято.

"З днем незалежності, моя Україна! Смілива, щира й талановита! Саме такою я відчуваю свою країну. Люблю твої простори, твою мову, твоє все... Моя формула незалежності — це, в першу чергу, любов та повага один до одного. Адже відомо, що якщо хочеш змінити світ, почни з себе, не будь байдужим. В чому полягає ваша формула незалежності? І як плануєте святкувати День незалежності України?" - написала Лілія.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловери навперебій захоплюються стильним вбранням ведучої і вітають її з Днем Незалежності.

Які у Вас завжди приголомшливі вбрання

Підтримую кожне слово

Зі святом Вас, дуже гарне плаття

Дуже гарна.

Ще раз співаю оду вишиванці

Ві наша красунечка

Гарна дивчина

Які у вас красиві наряди

Ві - неперевершена! З святому!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик зачарувала мережу фото з колегою, на цей раз по зйомках у серіалі. Лілія і її подруга-акторка Ольга Атанасовова провели цілу фотосесію на знімальному майданчику, а за ефектні кадри дівчата отримали масу захоплених компліментів від підписників.

Раніше Лілія Ребрик показала розслаблені сімейні вихідні з чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною.