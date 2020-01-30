Лілія Ребрик в ефектному платті з розрізом похвалилася на роботі мальдівською засмагою

Телеведуча Лілія Ребрик нещодавно повернулася з відпустки - вона провела незабутній і наповнений романтикою час удвох з коханим чоловіком Андрієм Диким на Мальдівах. Дочок вони в цей раз залишили вдома і насолоджувалися ніжністю один з одним. Однак зараз Ліля вже повернулася до роботи в ранковому шоу на каналі "Україна". Вона завжди захоплює вибором стильних образів для виходу в ефір, а зараз ще і може похвалитися ефектною засмагою.

На своїй сторінці в Instagram Ребрик показала свій образ з крайнього випуску передачі - вона приміряла гарне плаття сіро-блакитного кольору від українського дизайнера Anna October. Ніжний лук теледіва доповнила рожевими туфлями-човниками, ефектним укладанням і яскравим макіяжем.

А пікантний виріз в районі стегна дозволяє досхочу помилуватися на стрункі ніжки і шикарну засмагу Лілії. Як завжди, вона була сповнена енергії і позитиву і з задоволенням зробила кілька атмосферних кадрів в студії.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Хизуюся засмагою, бо скоро вона змиється. Сукня від @anna_october_ дозволяє це зробити. Хто уважно дивився сьогодні ефір @ranok_ua ? Помітили щось незвичайне? Доброго ранку!" - поділилася з фоловерами артистка.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі не залишилися байдужими і залишили Ребрик безліч компліментів в коментарях.

Як же можна так рано бути на роботі і вже при всій красі!))

Яка ви красива,жіночна!

Засмага

Сонечко, а не жіночка...)))

Красуня!!!

Добрий ранок! Ліля,як завжди красуня!!!

Красива ви

Ві - це завжди заряд бадьорого та позитивного настрою

Ліля, ви як завжди супер.

Гарнюня

Лілія, дуже гарне плаття! Ви просто чарівні! І талановиті! Дякую за позитив, яким ви заряджаєте в ранковому ефірі українців!!! Творчих успіхів Вам!!!

Краса. Красива дівчина. Чарівна посмішка. Супер. Молодець.

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

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