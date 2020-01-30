Лілія Ребрик в ефектному платті з розрізом похвалилася на роботі мальдівською засмагою

Ведуча блищала в стильному вбранні від українського бренду
Телеведуча Лілія Ребрик нещодавно повернулася з відпустки - вона провела незабутній і наповнений романтикою час удвох з коханим чоловіком Андрієм Диким на Мальдівах. Дочок вони в цей раз залишили вдома і насолоджувалися ніжністю один з одним. Однак зараз Ліля вже повернулася до роботи в ранковому шоу на каналі "Україна". Вона завжди захоплює вибором стильних образів для виходу в ефір, а зараз ще і може похвалитися ефектною засмагою.
На своїй сторінці в Instagram Ребрик показала свій образ з крайнього випуску передачі - вона приміряла гарне плаття сіро-блакитного кольору від українського дизайнера Anna October. Ніжний лук теледіва доповнила рожевими туфлями-човниками, ефектним укладанням і яскравим макіяжем.
А пікантний виріз в районі стегна дозволяє досхочу помилуватися на стрункі ніжки і шикарну засмагу Лілії. Як завжди, вона була сповнена енергії і позитиву і з задоволенням зробила кілька атмосферних кадрів в студії.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Хизуюся засмагою, бо скоро вона змиється. Сукня від @anna_october_ дозволяє це зробити. Хто уважно дивився сьогодні ефір @ranok_ua ? Помітили щось незвичайне? Доброго ранку!" - поділилася з фоловерами артистка.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Користувачі мережі не залишилися байдужими і залишили Ребрик безліч компліментів в коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо. Лілія Ребрик зачарувала спонтанною романтикою з чоловіком на робочому місці.