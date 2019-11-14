Лілія Ребрик в чудовому вбранні в етностилі дала корисні поради дівчатам

Лілія Ребрик - справжній приклад невичерпного оптимізму і енергії. Незважаючи на щоденні ранні підйоми, в ефірі "Ранку з Україною" вона завжди виглядає сяючою і повною сил, демонструючи також ефектні вбрання. У ведучої навіть вистачає сил влаштовувати запальні танці між зйомками, піднімаючи настрій і собі і колегам! А у своїй новій публікації вона похвалилася стильним луком в етностилі, а заодно дала корисні поради дівчатам.

На своїй сторінці в Instagram Лілія опублікувала добірку фото, на яких вона зображена у білій сорочці-вишиванці, а також темно-синій короткій спідниці з такою ж вишивкою з боків. Доповнили яскравий образ сині туфлі і такого ж кольору сережки, а також тонкий чорний пояс на талії.

Ребрик продемонструвала кілька вигідних поз, в яких вийдуть гарні фото з акцентом на ноги, якщо ви в короткій спідниці.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Цей пост сьогодні присвячую дівчатам))! Одвічна проблема: як скласти свої довги ноги, коли на вас коротка й обтягуюча спідниця?? Гортайте фото і обирайте свій варіант. Яка поза вам до душі? А може не сідаєте взагалі? Чи може я якийсь варіант пропустила? Голосуйте", - поділилася артистка.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники тут же запевнили Ребрик, що вона на всіх фото виглядає приголомшливо, і обсипали її захопленими компліментами.

Ви як завжди прекрасна і чарівна. Дуже гарна вишиванка

В Україні, дійсно,найкрасивіші жінки!І Ліля тому приклад!!!

Перша фотка просто шикарно виглядає.А взагалі ,Лілія ,ви чудово виглядаєте, будь - де

У вас усі гарні фото, особливо 4. У вас такі гарні вишиванки!!!

Останнє фото -найбомбезніше

Вау!! Краса неймовірна!!!!!

Усі варіанти гарні !

шикарний Костюм

Ліля,Ви така сексі!

Файнезна жіночка!!!

Ліля,ви красуня і даруєте позитив і гарний настрій з ранку

Дуже гарна чарівна добра радісна наша Ліля

1 і 3. Дуже красивий костюм!

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Раніше Лілія Ребрик розповіла, якому кольору в одязі віддає перевагу.