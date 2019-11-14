Лілія Ребрик в чудовому вбранні в етностилі дала корисні поради дівчатам

Ведуча наочно показала, як зробити гарне фото в короткій спідниці
Лілія Ребрик - справжній приклад невичерпного оптимізму і енергії. Незважаючи на щоденні ранні підйоми, в ефірі "Ранку з Україною" вона завжди виглядає сяючою і повною сил, демонструючи також ефектні вбрання. У ведучої навіть вистачає сил влаштовувати запальні танці між зйомками, піднімаючи настрій і собі і колегам! А у своїй новій публікації вона похвалилася стильним луком в етностилі, а заодно дала корисні поради дівчатам.
На своїй сторінці в Instagram Лілія опублікувала добірку фото, на яких вона зображена у білій сорочці-вишиванці, а також темно-синій короткій спідниці з такою ж вишивкою з боків. Доповнили яскравий образ сині туфлі і такого ж кольору сережки, а також тонкий чорний пояс на талії.
Ребрик продемонструвала кілька вигідних поз, в яких вийдуть гарні фото з акцентом на ноги, якщо ви в короткій спідниці.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Цей пост сьогодні присвячую дівчатам))! Одвічна проблема: як скласти свої довги ноги, коли на вас коротка й обтягуюча спідниця?? Гортайте фото і обирайте свій варіант. Яка поза вам до душі? А може не сідаєте взагалі? Чи може я якийсь варіант пропустила? Голосуйте", - поділилася артистка.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Підписники тут же запевнили Ребрик, що вона на всіх фото виглядає приголомшливо, і обсипали її захопленими компліментами.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Раніше Лілія Ребрик розповіла, якому кольору в одязі віддає перевагу.