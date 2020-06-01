Лілія Ребрик з доньками захопила яскравим family look і поділилася секретами ідеальної мами

Лілія Ребрик перебралася ще на початку карантину на дачу. Вона багато часу проводить з доньками Діаною і Поліною і чоловіком Андрієм Диким. Ведуча весело проводить час з сім'єю – вона знімає кумедні відео і радує своїми весняними образами, а також урізноманітнює дозвілля з дітьми. Так, Лілія влаштувала яскравий фотосет з доньками і показала стильний family look.

Теледіва і її улюблені дівчата постали в строкатих костюмах з великим квітковим принтом: курточках і коротеньких сарафанах прямого крою. Лілія засвітила стрункі ніжки і щиру посмішку.

Вона вирішила поговорити по душам з підписниками про те, як налагодити стосунки з дітьми і стаать ідеальною мамою, встановити довірчі відносини.

Лілія Ребрик з доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Діти роблять наше життя яскравішим. Вони вчать нас бути батьками і роблять нас кращими. Сьогодні спробую поділитися своїми принципами виховання дітей, адже я теж щодня вчусь бути мамою:

поважати особистий простір дитини;

контролювати її, але непомітно, ненав'язливо, м'яко. Якщо необхідно: читати щоденники, грати в її улюблені комп'ютерні ігри, слухати її улюблені групи.

слухати, чути і враховувати її думку. Хто знає і розуміє мрії дитини, її мотиви, тієї справді буде близьким зі своїм малюком. Ми з Діаною зараз читаємо "Маленького принца" і багато говоримо про мрії (особливо очима дитини і очима дорослих).

Лілія Ребрик з доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

замість виховувати, самому ставати прикладом. В усьому. Діти підсвідомо копіюють батьків. Тож забудьте про лекції дітям. Змініть в першу чергу собі.

забудьте фразу "ти ж старша/старший". Актуально тім, у кого двоє дітей і більше. Старші - такі ж самі діти. Вони так мають на дитинство не менше прав, аніж молодші.

вірити дитині у будь-якій ситуації.

заохочувати всі творчі прояви.

радитися, приймати і враховувати думку дитини.

І останнє у списку, але найважливіше з усіх правил - просто любити. "Безумовна любов", вроджена любов, любов абсолютна. Це коли наша батьківська любов - то крила, які допомагають дитині злетіти до найсміливіших висот. І тільки після всього цього ми дійсно зможемо заслужити звання "найкращих друзів" наших дітей!" - підсумувала вона.

Лілія Ребрик з доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

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