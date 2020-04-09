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Лілія Ребрик з доньками взяли участь в модному челенджі: мережа в захваті

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Кумедний "карантинний" танець веселої сімейки не залишив нікого байдужим

Лілія Ребрик просто вражає своєю енергією - ведуча під час карантину встигає і на роботу їздити, і з сім'єю придумувати все нові заняття, і шанувальників розважати - а тепер ще і городом зайнялася! Не змогла весела артистка залишитися в стороні і від популярних в мережі під час самоізоляції різноманітних челенджів - разом з доньками Діаною і Поліною вона взяла участь в одному з найпопулярніших, Noxoxo challenge.

В його рамках треба виконувати певні рухи під пісню групи MOZGI "No hugs No kisses". Ребрик з малятами зняла ролик у дворі своєї дачі, де вона з сім'єю проводить карантин. Весела сімейка одяглася в яскравий і зручний одяг і почала весело танцювати, навіть маленька Поліна, якій скоро виповниться два роки, у міру сил наслідувала маму і сестричку. Вийшло дуже завзято!

Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

"Дівочий склад #дикасімейка челендж прийняв))) #noxoxochallenge", - підписала відео Лілія.

Відео: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

Відзначимо, що в цьому челенжі вже взяли участь чимало зірок українського шоу-бізнесу, а першим його почав, звичайно ж, Потап.

Користувачі мережі залишилися в захваті від такого виконання і засипали ведучу і її маляток захопленими відгуками.

  • Здається мамі це подобається найбільше. Красуні
  • Красотульки
  • Ох, які Ви молодці!!!!!
  • Молодці, круто
  • В захваті від вашої сім'ї
  • Яка весела родина, за Вами і цікаво спостерігати
  • Супер супер супер!
  • супер такі Красотулички
  • Ви класні
  • Які Ви класні дівчата!
  • Ви такі класні
  • Поліночка давай!
  • Лапочки все, включаючи маму
  • Девченки,Ви просто розумничка....позитивчики,красуні!!!
  • Який позитивчик! Супер просто! Дякую за настрій! Просто милуюся вашою сімейкою кожен раз. Здоров'я вам всім!

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик показала веселий спосіб тримати себе у формі на карантині.

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