Лілія Ребрик з доньками взяли участь в модному челенджі: мережа в захваті

Кумедний "карантинний" танець веселої сімейки не залишив нікого байдужим
Лілія Ребрик просто вражає своєю енергією - ведуча під час карантину встигає і на роботу їздити, і з сім'єю придумувати все нові заняття, і шанувальників розважати - а тепер ще і городом зайнялася! Не змогла весела артистка залишитися в стороні і від популярних в мережі під час самоізоляції різноманітних челенджів - разом з доньками Діаною і Поліною вона взяла участь в одному з найпопулярніших, Noxoxo challenge.
В його рамках треба виконувати певні рухи під пісню групи MOZGI "No hugs No kisses". Ребрик з малятами зняла ролик у дворі своєї дачі, де вона з сім'єю проводить карантин. Весела сімейка одяглася в яскравий і зручний одяг і почала весело танцювати, навіть маленька Поліна, якій скоро виповниться два роки, у міру сил наслідувала маму і сестричку. Вийшло дуже завзято!
Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)
"Дівочий склад #дикасімейка челендж прийняв))) #noxoxochallenge", - підписала відео Лілія.
Відео: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)
Відзначимо, що в цьому челенжі вже взяли участь чимало зірок українського шоу-бізнесу, а першим його почав, звичайно ж, Потап.
Користувачі мережі залишилися в захваті від такого виконання і засипали ведучу і її маляток захопленими відгуками.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик показала веселий спосіб тримати себе у формі на карантині.