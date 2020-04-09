Лілія Ребрик з доньками взяли участь в модному челенджі: мережа в захваті

Лілія Ребрик просто вражає своєю енергією - ведуча під час карантину встигає і на роботу їздити, і з сім'єю придумувати все нові заняття, і шанувальників розважати - а тепер ще і городом зайнялася! Не змогла весела артистка залишитися в стороні і від популярних в мережі під час самоізоляції різноманітних челенджів - разом з доньками Діаною і Поліною вона взяла участь в одному з найпопулярніших, Noxoxo challenge.

В його рамках треба виконувати певні рухи під пісню групи MOZGI "No hugs No kisses". Ребрик з малятами зняла ролик у дворі своєї дачі, де вона з сім'єю проводить карантин. Весела сімейка одяглася в яскравий і зручний одяг і почала весело танцювати, навіть маленька Поліна, якій скоро виповниться два роки, у міру сил наслідувала маму і сестричку. Вийшло дуже завзято!

Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

"Дівочий склад #дикасімейка челендж прийняв))) #noxoxochallenge", - підписала відео Лілія.

Відео: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

Відзначимо, що в цьому челенжі вже взяли участь чимало зірок українського шоу-бізнесу, а першим його почав, звичайно ж, Потап.

Користувачі мережі залишилися в захваті від такого виконання і засипали ведучу і її маляток захопленими відгуками.

Здається мамі це подобається найбільше. Красуні

Красотульки

Ох, які Ви молодці!!!!!

Молодці, круто

В захваті від вашої сім'ї

Яка весела родина, за Вами і цікаво спостерігати

Супер супер супер!

супер такі Красотулички

Ви класні

Які Ви класні дівчата!

Ви такі класні

Поліночка давай!

Лапочки все, включаючи маму

Девченки,Ви просто розумничка....позитивчики,красуні!!!

Який позитивчик! Супер просто! Дякую за настрій! Просто милуюся вашою сімейкою кожен раз. Здоров'я вам всім!

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик показала веселий спосіб тримати себе у формі на карантині.