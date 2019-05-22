Лілія Ребрик в білій сукні приголомшила ефектним виходом з чоловіком

Популярна телеведуча Лілія Ребрик щодня тішить шанувальників новими фото і постами в Instagram. Вона пускає їх не тільки за лаштунки телевізійної кухні, але і ділиться власними кадрами. Особи розчулення у підписників викликають душевні сімейні фото, а романтика з чоловіком заслуговує окремої уваги. Їх відносинами захоплюються, по-доброму заздрять і беруть приклад. Теледіва в черговий раз довела, що любов і підтримка творить дива – вона поділилася душевним фотосетом з чоловіком на врученні премії від відомого журналу Cosmopolitan. Відповідні знімки з'явилися на її сторінці в Instagram.

Лілія позує на червоній доріжці в білосніжній довгій сукні в підлогу з широким поясом, що підкреслує її струнку талію і виділяє пишні груди. Вбрання прикрашене декоративними прозорими вставками на плечах з об'ємними квітами.

Чоловік Лілії, хореограф Андрій Дикий був під стать дружині і витримав total white-дрес-код. На ньому була білосніжна сорочка і штани в тон, а образ доповнили зручні білосніжні туфлі, більше схожі на кеди.

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Вчора отримала надзвичайно приємну нагороду "Ведуча року". Дякую всім, хто голосував за мене - читачам журналу, моїм глядачам, підписникам... Дякую, що прокидаєтеся так рано зі мною в ефірах. Дякую моїй молодшій донечці, яка не дає мені проспати ефіри і прокидається о пів на четверту, щоб я її погодувала. І звичайно ж дякую чоловікові, який витримує всі ці мої шалені графіки", - зворушливо звернулася вона до всіх причетних до її нагороди. "Ми з Андрієм Диким нємов молодята", - також додала вона.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Фотсет викликав фурор серед шанувальників пари. Вони заспали Лілію привітаннями і не втомлювалися захоплюватися відносинами теледіви і хореографа, адже ведуча якось зізналася, що секрет її щасливого шлюбу – вміння підтримувати потрібний градус пристрасті у стосунках.

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Як завжды прекрасна, Дика сімейка. Любимо Вас", "Ві неймовірна! Легка, витончена, від Вас прям віє за кілометр жіночністю...Надихаюсь Вами як жінкою, дружиною і мамою", Як наречена в цьому платті! Дуже гарна! Обожнюю Вас!", "Вітаю! Ві велика молодчинка! Неймовірно гарна та квітуча посмішка. До речі,на останньому фото дуже схожі з Еміліею Кларк із Гри Престолів", "Ви неймовірні, а сукня просто бомбезна", - зізнавалися комменатори.

Раніше Лілія Ребрик у вбранні смарагдового кольору розкрила тонкощі свого макіяжу.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик засвітила стрункі ніжки в лаконічному костюмі.

Крім того, Лілія Ребрик полонила яскравим ефектним образом в червоному комбінезоні.