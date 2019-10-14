Лілія Подкопаєва зворушила мережу ніжним фото новонародженої дочки

У вересні спортсменка стала мамою втретє
41-річна олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва втретє пізнала радість материнства – 19 вересня гімнастка народила дочку. Батьком дівчинки став коханий зірки, бізнесмен Ігор Дубинський - до речі, це перша спільна дитина пари. Спортсменка вже виховує двох дітей – 13-річного прийомного сина Вадима та 12-річну доньку Кароліну від бізнесмена Тимофія Нагорного.
На своїй сторінці в Instagram Лілія поділилася ніжним чорно-білим фото, яке викликало хвилю розчулення у користувачів мережі. На знімку щасливий Дубинський зворушливо тримає новонароджену доньку на руках і щасливо посміхається їй.
"Ти така крихітна, що поміщаєшся в долонях. Але така величезна, що не поміщаєшся в серці", – прокоментувала чарівний кадр Подкопаєва.
Фото: Ігор Дубинський з донькою (instagram.com/podkopayeva_official)
Підписники гімнастки залишили багато зворушених відгуків, бажаючи мамі і дитині здоров'я і щастя.
Скріншот коментарів (instagram.com/podkopayeva_official)
Нагадаємо, Лілія Подкопаєва в коротких шортах умилила прогулянкою з новонародженою донечкою. Зазначимо, що спортсменка живе в США.
Під час вагітності Лілія вела активний спосіб життя і багато подорожувала. Наприклад, вона провела романтичну відпустку з Парижі зі своїм коханим чоловіком. До речі, у столиці Франції Лілія зустрілася зі своїми зірковими друзями – Потапом і Настею Каменських і Надею Дорофєєвої з Володимиром Дантесом.