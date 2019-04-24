Лілія Подкопаєва зізналася, як діти сприйняли її третю вагітність

Абсолютна олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва чекає третю дитину. Зірка заручена з бізнесменом Ігорем Дубинським. Також спортсменка має двох дітей від шлюбу з бізнесменом Тимофієм Нагорним, один з яких - усиновлений син Вадим. Зараз Лілія більшу частину часу живе в США і в ексклюзивному інтерв'ю передачі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" розповіла, як її старші діти сприйняли звістку про скоре поповнення в родині.

Своє цікаве положення спортсменка не приховує, але говорить про свою другу вагітність дуже обережно.

"Всьому свій час, воно і так буде явно через ... Тому, знаєте, як бог дав такий подарунок, і ми дуже раді і з нетерпінням чекаємо зустрічі. Так що спасибі за привітання", – говорить спортсменка.

За словами Подкопаєвої, ця новина не стала для її сім'ї несподіванкою.

"Не можу сказати, що прямо якимось сюрпризом. Так було завгодно Богові", – ділиться зірка.

Лілія Подкопаєва та Ігор Дубінський (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

16 років тому на Подкопаєву напали невідомі. Вони вкрали її автомобіль і нанесли тяжкі тілесні ушкодження. Після цього лікарі повідомили спортсменці, що вона не зможе мати дітей. Лілія з тодішнім чоловіком Тимофієм Нагорним всиновила хлопчика Вадима, а вже скоро спортсменка дізналася, що вагітна. 2006 року Лілія народила доньку Кароліну.

"Були моменти в житті, коли відбулися неприємні речі зі мною, і дійсно лікарі говорили про те, що ... Ну, напевно, все, що в нашому житті відбувається, ми, напевно, проходимо теж якісь уроки життєві. Але, іноді, як пояснюють психологи, що ми проходимо, ми за щось розраховуємося, розплата, напевно, приходить, чи що тому так, це дійсно було, це диво, яке відбувається до сих пір, коли я усвідомлюю, що жінка, коли стає мамою, це щось незвичайне, це якесь диво. Це дар божий, який просто дійсно потрібно цінувати", – каже Лілія Подкопаєва.

Лілія Подкопаєва з дітьми

За словами чемпіонки, її діти сприйняли новину про вагітність по-різному.

"Кароліна запитала: так ти що нас вже любити не будеш? І почала плакати. Я кажу: донечка, ну ти що, ти ж найулюбленіша дівчинка на світі. Ну Вадим як чоловік уже сприйняв. Потім вони говорили про те, кого б вони хотіли. Я думаю, що вони до кінця все одно ще не розуміють, тому що, коли відбудуться вже такі зміни, вже тоді вони зрозуміють, які в житті відбуваються моменти. Все чудово. Вадим хоче брата, Кароліна хоче сестру. Каже - я віддам всі іграшки свої, якими я вже не граю", – ділиться спортсменка.

Нагадаємо, раніше Подкопаєва показала фото з Парижа з Каменських, Потап, Дорофєєвої та Дантесом.