Лілія Подкопаєва зачарувала рідкісним фото з малятком Евеліною на березі океану

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Лілія поділилася у всіх сенсах теплим знімком

Лілія Подкопаєва проводить карантин і домашню самоізоляцію у великому будинку в Атланті (США), де живе її цивільний чоловік, бізнесмен Ігор Дубинський. Тут же зі своєї іменитої мамою і вітчимом також живуть діти спортсменки від попереднього шлюбу - Кароліна і прийомний син Вадим. Також нагадаємо, що у вересні минулого року у Подкопаєвої народилася друга дочка, якій дали ім'я Евеліна.

При цьому Лілія виявилася не з забобонних зірок. Українська гімнастка показала фото з пологового будинку - в перший же день народження дочки. Також Подкопаєва досить часто публікує нові фото з дочкою. Однак переважно в розділі instagram-сторіз.

Таким новим кадром Лілія поділилася на днях. На фото спортсменка тримає дитину на руках. На тлі - пляж і синій океан. Також поруч бачимо басейн. Знаменитість уточнила, що температура повітря: 26 градусів Цельсія.

Одягнена Лілія відповідно. На ній біла коротка спідниця, смугаста кофточка і шльопанці.

Скріншот: instagram.com/podkopayeva_official

Нагадаємо, що раніше в інтерв'ю Каті Осадчій спортсменка зізналася, що під час вагітності поправилася на 9 кілограмів. Проте завдяки своєму спортивному минулого їй не склало праці швидко позбавитися від зайвого і повернути собі струнку фігуру. До того ж, з маленькою дитиною їй доводиться бути дуже активною.

"Від них було дуже легко позбутися! Зокрема тому, що донька нас тримає в активному режимі. Ми багато тримаємо її на руках, тому руки точно завжди будуть в хорошій формі", – поділилася Подкопаєва.

Зараз Лілія не перестає захоплювати своїми стрункими формами. Дивлячись на нові фото спортсменки, складно повірити, що 8 місяців тому вона народжувала!

Струнка Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, раніше Подкопаєва в напівпрозорому вбранні заворожила пляжної фотооткрыткой.

Автор: Юля Петрова