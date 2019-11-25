Особисте одкровення: alyona alyona розповіла про головний страх в новому альбомі "В хаті МА"

alyona alyona (фото: прес-служба)

В альбом також увійшов хіт "Мамин суп"

Вперше в своїй кар’єрі alyona alyona представляє не відео, а просто порцію нової музики. Здається, в її особистому світі настав час, щоб розібратися в самій собі — переосмислити все те безумство і феноменальну інерцію хайпа, що всього за рік вивела її з виховательки в дитячому садочку в селі Баришівка в "відкриття європейської сцени" на німецькому фестивалі Reeperbahn.

Новий міні-альбом з даоською назвою "В хаті МА" починається з особистого одкровення. Її головний страх сьогодні — "не перегоріти". Альона повторює це раз по раз, і ти розумієш — статус зірки не позбавив її головного — безпосередності і прямоти. Вона так само читає рівно про те, чим живе, і про що думає.

"В хаті МА" - alyona alyona

"Це літо було особливим для мене. Я відкрила безліч нових країн і фестивалів — як в Україні, так і за її межами. У проміжках між перельотами я іноді писала. Ідеї, спостереження, враження від спілкування з земляками", — каже Альона і зізнається, що режим запису нового міні-альбому був повним хаосом. "Я не очікувала, що на мене обрушиться стільки зайнятості. У наступному році я планую підійти до написання другого альбому більш концептуально".

І цього не варто приховувати. "В хаті МА" — дійсно скоріше збірник нових треків або навіть мікстейп. Тут є місце вільним експериментам на кшталт "Сіє Віє", де продакшн-команда реперки міксує британський герідж з українським фольклором. А закриває альбом пісня "Казка" — зворушлива балада під гітару і "все життя в чотирьох рядках" — абсолютна поетична удача Альони для шанувальників філософської грані її творчості в дусі треку "Голови".

У новий реліз також увійшли вже відомі сингли "Завтра" і недавній "Мамин суп" — історія любові батьків до дітей, що дещо відійшла на другий план на тлі обескураживающего психоделічного кліпу в стилі Девіда Лінча.