"Лежу вся з себе": Лілія Ребрик показала розслаблені сімейні вихідні

Лілія Ребрик з тих людей, хто вміє не тільки багато і наполегливо працювати (і при цьому регулярно захоплювати стильними нарядами), але і добре і з душею відпочивати. Звичайно ж, вільний час телеведуча і актриса воліє проводити з самими близькими і коханими - чоловіком Андрієм Диким і їх доньками Діаною і Поліною. Ці вихідні сімейство провело, насолоджуючись гарною погодою, смачною їжею і товариством один одного.

На своїй сторінці в Instagram Ліля поділилася милими і барвистими фото свого розслабленого вікенду. На знімку ведуча лежить на матраці на зеленій травичці. На ній - затишний шовковий комбінезон в східному стилі і сонцезахисні окуляри.

Ребрик зазначила, що вже скоро осінь, а значить, почнуться заняття в школі, і розповіла про підготовку до нового навчального року їх старшої доньки Діани, яка піде в другий клас. Знаменитість також поцікавилася думкою підписників про шкільну форму - особисто їй вона дуже подобається.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Лежу, вся з себе така "нічого не роблю", але довкола вже жовте листя теж лежить... Непомітно осінь підкрадається... У старшої вже другий клас. Ви вже зібрали своїх діточок до школи? Можу порадити Вам декілька гарних сайтів, де можна придбати красиву, практичну й стильну шкільну форму. Може, для когось це буде актуально. Не на правах реклами, просто мої улюблені. Наші українські бренди, створювачів яких я знаю особисто, які створюють одяг з любов’ю й надихають! А Ви вже вибирайте, кому що до душі.



У нас в школі немає чітких правил, але чорно-білий дрес-код актуальний. І взагалі, мені подобається, коли школярики у стильних шкільних формах. А яке ваше ставлення до форми? Пізніше обов`язково покажу lookи, які ми підібрали для Діани. Але скажу, що гарний вигляд мотивує дівчат зранку прокинутися, привести себе до ладу й не спізнитися в школу. Ну й головне, голову не забути, але то вже мамин клопіт))))))" - поділилася Лілія.

У розділі сторіс свого аккаунта вона показала ще кілька зворушливих фото, на яких також відображені її чоловік і молодша донька Поліна.

Фото: Лілія Ребрик з сім'єю (instagram.com/liliia.rebrik)

Думки фоловерів щодо шкільної форми розійшлися - деякі вважають, що так діти виглядають більш охайно і відразу видно, що вони школярі, інші ж упевнені, що повинна бути свобода вибору. Але всі зійшлися на тому. що Лілія - чарівна красуня.

Я теж за форму, це красиво i порядно. а деякі мами говорять, хай ходять у чому хочуть. i починаеться хаос, хто у рваних джинсах, хто у дууууже короткій спідниці, хто з черепами на рузі

Я за шкільну форму,тому що діти-школярі, дійсно схожі що смороду учні

Ліля, неперевершена красуня

Категорично проти шкільної форми. Люди, звідки у вас бажання бачити "чорно-білих" дітей? Навіщо це? Невже красиво і комфортно ходити з блестящиеси колінами і ліктями, в перекособоченных піджаках під важкими рюкзаками, в класичних туфлях зі збитими шкарпетками? Зате відразу видно - школярі!

Красуня

Довкола зелена травичка і тинаша дивовижна квітка - лілія,ти чудова ми тебе обожнюємо. Не визнаємо ефіру без тебе

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик з подругою "запалили" на яскравих фото, які були зроблені на зйомках другого сезону телесеріалу "Папаньки".

Раніше Лілія Ребрик "блиснула" розкішними грудьми в неймовірному вбранні, знімок привів у захват її підписників.