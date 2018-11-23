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Лесю Никитюк у відвертому вбранні порівняли з пантерою

Lite » Зірки 23.11.2018 - 14:17
Лесю Никитюк у відвертому вбранні порівняли з пантерою
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча підготувалася до Чорної п'ятниці

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка висловилася про перемогу в півфіналі Танців з зірками 2018, продемонструвала шанувальникам фото у відвертому образі. Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото "багіня ламінату" позує в сексуальному чорному оксамитовому платті з глибоким декольте. Так Леся підготувалася до Чорної п'ятниці.

"З погляду видно, що #чернаяпятница настала. Куди на закупи, дівчата?" - написала Никитюк.

Лесю Никитюк у відвертому вбранні порівняли з пантерою

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники розхвалили вбрання ведучої, помітивши, що вона стала схожа на жінку-вамп і чорну пантеру.

"Пантера,", "Просто шикарна", "Сексуальна красуня", "Справжня богиня", "Погляд як у пантери, сексуальна", - пишуть фоловери.

Лесю Никитюк у відвертому вбранні порівняли з пантероюЛесю Никитюк у відвертому вбранні порівняли з пантерою

Лесю Никитюк у відвертому вбранні порівняли з пантероюЛесю Никитюк у відвертому вбранні порівняли з пантерою

Лесю Никитюк у відвертому вбранні порівняли з пантероюЛесю Никитюк у відвертому вбранні порівняли з пантерою

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк зачарувала фанів "мімімішним" фото з собачкою.

Ми також писали про те, що Леся Нікітюк звернулася до своїх хейтерів. Ведуча зазначила, що їй багато пишуть з проханням покинути проект Танці з зірками. На що Никитюк порадила злостивцям просто голосувати за інших учасників.

Відео: РБК-Україна

Новини України Леся НікітюкТанцы со звездамиведущаянаряд
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