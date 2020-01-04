Леся-жриця: Нікітюк в одній туніці показала, як доїдає залишки новорічної розкоші

Леся Нікітюк відсвяткувала Новий рік 2020 весело і з розмахом - телеведуча повеселилася в одному з київських клубів в колі друзів. Для святкової ночі Леді Ле вибрала ефектний образ в білих тонах - корсетний топ з пір'ям і штани-кльош по фігурі. У перші дні нового року артистка продовжує добре проводити час, а також доїдати залишки приготованих до свята страв.

Як саме вона це робить, Леся з притаманним їй почуттям гумору показала в Instagram. Теледіва опублікувала колаж з фото, на яких вона сидить за столом в одній лише білій туніці, яка відкриває відмінний огляд на її довгі стрункі ніжки. Дівчина доїдає залишки якоїсь страви з великої тарілки, корчачи при цьому забавні пики, що зображують задоволення. Не обійшлося на кадрах і без її улюбленої собачки Рафіка.

"А як ви доїдаєте залишки новорічної розкоші? Знайди себе на фото", - жартівливо підписала фото Нікітюк, додавши хештег "жриця".

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники теледіви оцінили її гумор та креативний підхід до справи, про що поспішили повідомити в коментарях.

Леся фатит жерти))

Нічна жриця

Класнюча туніка

Дуже смішна

О, ці неймовірні ноги

Покращала! Молодця!!! ;)

Який красивий наряд. Теж хо

З великим задоволенням

Леся Леся стопэ

Головне, щоб не пропало!

Лесюня ви просто сама чарівність! Спасибі вам, що ви даруєте позитив! Спостерігаючи за вами хочеться жити!

Ніяк. Все доїли 1 на обід

Смачного)))

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк засвітила декольте на спокусливому фото і влаштувала новорічну ревізію на ярмарку в Києві.