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Леся-жриця: Нікітюк в одній туніці показала, як доїдає залишки новорічної розкоші

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Ведуча похвалилася стрункими ніжками і почуттям гумору

Леся Нікітюк відсвяткувала Новий рік 2020 весело і з розмахом - телеведуча повеселилася в одному з київських клубів в колі друзів. Для святкової ночі Леді Ле вибрала ефектний образ в білих тонах - корсетний топ з пір'ям і штани-кльош по фігурі. У перші дні нового року артистка продовжує добре проводити час, а також доїдати залишки приготованих до свята страв.

Як саме вона це робить, Леся з притаманним їй почуттям гумору показала в Instagram. Теледіва опублікувала колаж з фото, на яких вона сидить за столом в одній лише білій туніці, яка відкриває відмінний огляд на її довгі стрункі ніжки. Дівчина доїдає залишки якоїсь страви з великої тарілки, корчачи при цьому забавні пики, що зображують задоволення. Не обійшлося на кадрах і без її улюбленої собачки Рафіка.

"А як ви доїдаєте залишки новорічної розкоші? Знайди себе на фото", - жартівливо підписала фото Нікітюк, додавши хештег "жриця".

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники теледіви оцінили її гумор та креативний підхід до справи, про що поспішили повідомити в коментарях.

  • Леся фатит жерти))
  • Нічна жриця
  • Класнюча туніка
  • Дуже смішна
  • О, ці неймовірні ноги
  • Покращала! Молодця!!! ;)
  • Який красивий наряд. Теж хо
  • З великим задоволенням
  • Леся Леся стопэ
  • Головне, щоб не пропало!
  • Лесюня ви просто сама чарівність! Спасибі вам, що ви даруєте позитив! Спостерігаючи за вами хочеться жити!
  • Ніяк. Все доїли 1 на обід
  • Смачного)))

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк засвітила декольте на спокусливому фото і влаштувала новорічну ревізію на ярмарку в Києві.

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