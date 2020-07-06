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Леся, пора дорослішати: Нікітюк збентежила мережу дивною піснею

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Нове творіння Леді Ле викликало бурхливі обговорення серед шанувальників

Леся Нікітюк ніколи не боялася здатися смішною і повеселити шанувальників - саме за креативне почуття гумору багато її і люблять. Що ж, телеведуча в черговий раз продемонструвала його, виклавши в Instagram відеоролик, в якому вона виконує вкрай незвичайну пісню.

На відео 32-річна Леді Ле разом з Валерією Полянською та Владою Катренко, з якими зірка працює над програмою LE Маршрутка, голосно співають пісню про собаку. При цьому на бек-вокалі помітний ведучий і водій в програмі LE Маршрутка - Ігор Новинчук.

"Собака пісяла, собака какал, собака сіла і заплакала", - так звучать слова цього креативного треку.

Леся Нікітюк здивувала фанатів дивною піснею про собаку (відео: instagram.com/lesia_nikituk)

Відзначимо, що в ролику Леся з'явилася в чорній блузці з глибоким декольте і білих шортах-боксерах.

"Тріо "А ми удвох", - підписала відео теледіва.

Думки користувачів мережі розділилися - під публікацією розгорнулися бурхливі обговорення. Багато хто не оцінили подібний гумор і порадили Нікітюк подорослішати, іншим же пісня сподобалась і вони назвали її майбутнім хітом".

  • Супер це моя улюблена пісня
  • Леся, сама придумала пісню!?)
  • Ох і Леся!! Хитяра!
  • Леся Нікітюк ти Богіня
  • Цікаво,що спонукало до такого запису тріо з такою несамовитою піснею?
  • Леся, пора дорослішати.
  • Марення
  • Це що за черговий шедевр?
  • Потенційний хіт. Увійде в 3ку в бб100
  • Це - шедевр!!!! У мене немає слів!!! Клас
  • Які виконавиці - така й пісня
  • Не здивуюсь,якщо з такою піснею представлятимуть Україну на Євробаченні

Скріншот коментарів

Раніше смілива Леся Нікітюк в велосипедках і обтислій майці "осідлала" гідроцикл.

Автор: Lite

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