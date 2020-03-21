Леся, легше! Захоплена Нікітюк влаштувала спекотні танці на підлозі і стільці

Леся Нікітюк завоювала народну любов і популярність після появи у знаковій для неї програмі "Розсміши коміка" у 2011 році. З тих пір почалася її кар'єра на телебачення і запаморочливий успіх. І от, через час зірка знову повертається на сцену, яка допомогла їй набути популярність і любов українців. Гарячими кадрами з нового випуску шоу "Розсміши коміка" вона поділилася в Instagram.

У 2011 році разом зі своєю подругою Ольгою ведуча взяла участь у розважальній програмі та виграла 10 000 грн, а через рік дуету вдалося розсмішити коміків на 50 000 грн. Через 8 років теледіва знову повернулася на шоу і возз'єдналася з колегою по дуету, з якою її шляху після передачі розійшлися. Леся опублікувала парочку дуже цікавих знімків. На одному з них вона танцює на підлозі, а на іншому – розмістилася на стільці в провокаційній позі.

"І ось ми знову на арені. Через 8 років. Я не знаю чи в нас вийде вас так сильно розсмішити як 8 років тому, але я після виступу плакала! Адже з Олею після Коміка... наші шляхи розійшлися, кожен пішов своєю дорогою... і тут знову зустрілися на перехресті. Спасибі нашим друзям за можливість згадати те, що назавжди змінило наше життя!" - написала Леді Ле.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Лесі прийшли в захват від новини про те, що вони знову побачать свою улюбленицю в стендапі.

Леся, легше

Леся Агонь

Ти клас, просто SUPER STAR

Красуня

Круто

Красуня!

Я вас, Леся, обожнюю!

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк поділилася ефектним фото в капелюсі і показала розкішне лінію декольте.