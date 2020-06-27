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Леся Нікітюк засвітила мереживну білизну на яскравому фото в несподіваній компанії

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.06.2020 - 09:47
Леся Нікітюк засвітила мереживну білизну на яскравому фото в несподіваній компанії
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча показала сонячні фото на природі

Леся Нікітюк продовжує їздити по Україні і знімати визначні місця та місцеві красоти, часто приховані від сторонніх очей, в рамках другого сезону авторського тревел-шоу "Le Маршрутка". Вона ділиться барвистими фото бекстейджів в Instagram і радує не тільки ефектними луками, але і кумедними фотоісторіями з гумором. На свіжих знімках Леді Ле вирішила закарбувати себе в несподіваній компанії – на руках вона тримає чорного кролика.

Усміхнена ведуча позує в полі серед квітів і трав. На ній – білосніжний комбінезон на тонких бретелях з накладними кишенями, а під літнім вбранням – чорний шовковий ліф з мереживом. Приспущені шлейки дозволили в деталях розглянути білизну зірки. Волосся зібране у хвіст, макіяж майже непомітний. Вона підставляє обличчя сонцю і розпливається в усмішці, притискаючи до себе милу тваринку.

"Хто ви за східним календарем? Я кролик", – повідомила Леся. Шанувальники охоче відповідали на запитання ведучої, а також не забували про компліменти для неї.

Леся Нікітюк засвітила мереживну білизну на яскравому фото в несподіваній компанії

Леся Нікітюк засвітила мереживну білизну на яскравому фото в несподіваній компанії

Леся Нікітюк позувала з милим кроликом на руках (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Сама чарівність: Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками в мікро-шортах

  • Незнаю але фотка топ
  • Ой клас
  • Дуже Ви гарна
  • Як ти прекрасна в променях призахідного Сонця
  • Красива скрізь і завжди
  • Милашка
  • Така хороша
  • Леся, ти як завжди дуже гарна
  • Чарівна жінка
  • Фотка класна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в напівпрозорому платті зі шлейфом лимонного відтінку потішила фотоісторією з "переслідувачем"

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Автор: Lite

Теги Новини України Леся Нікітюк
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