Леся Нікітюк засвітила мереживну білизну на яскравому фото в несподіваній компанії

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча показала сонячні фото на природі

Леся Нікітюк продовжує їздити по Україні і знімати визначні місця та місцеві красоти, часто приховані від сторонніх очей, в рамках другого сезону авторського тревел-шоу "Le Маршрутка". Вона ділиться барвистими фото бекстейджів в Instagram і радує не тільки ефектними луками, але і кумедними фотоісторіями з гумором. На свіжих знімках Леді Ле вирішила закарбувати себе в несподіваній компанії – на руках вона тримає чорного кролика.

Усміхнена ведуча позує в полі серед квітів і трав. На ній – білосніжний комбінезон на тонких бретелях з накладними кишенями, а під літнім вбранням – чорний шовковий ліф з мереживом. Приспущені шлейки дозволили в деталях розглянути білизну зірки. Волосся зібране у хвіст, макіяж майже непомітний. Вона підставляє обличчя сонцю і розпливається в усмішці, притискаючи до себе милу тваринку.

"Хто ви за східним календарем? Я кролик", – повідомила Леся. Шанувальники охоче відповідали на запитання ведучої, а також не забували про компліменти для неї.

Леся Нікітюк позувала з милим кроликом на руках (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Сама чарівність: Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками в мікро-шортах

Незнаю але фотка топ

Ой клас

Дуже Ви гарна

Як ти прекрасна в променях призахідного Сонця

Красива скрізь і завжди

Милашка

Така хороша

Леся, ти як завжди дуже гарна

Чарівна жінка

Фотка класна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в напівпрозорому платті зі шлейфом лимонного відтінку потішила фотоісторією з "переслідувачем"

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Автор: Lite