Леся Нікітюк засвітила нескінченні ніжки і розохотила поклоннив творчим завданням

Леся Нікітюк разом зі своєю дружньою командою проекту Le Маршрутка їздить по всій Україні в пошуках особливих місць і маловідомих визначних кожного регіону – вона не забуває заглянуть навіть у найвіддаленіші куточки. Її Instagram поповнюється фото в різних локаціях, а незмінним "партнером" по зйомці став водій Le Маршрутки Богдан Богданович, який регулярно з'являється в кадрі разом з Лесею або на її кумедних фотоколажах.

Так, на нових кадрах Леся позує на тлі стоси дров у куртці коралового відтінку, виставивши на загальний огляд стрункі ніжки у зручних кросівках. На другому знімку зображений Богдан Богданович, палить на стозі сіна на тлі тієї ж атмосферної локації.

"Друзяшки! Кращий комент під фото отримає від Богданича брилок і запасний ключ від маршрутки", - підписала з гумором фото Леді Ле.

Леся Нікітюк потішила фотосравнением (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники ведучої почали вправлятися в оригінальності і залишати підписи під кадрами.

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Я на фото: Очікування/Реальність

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Атмосферний фото. Made in Ukraine

Леся виходить з нього заміж ви були гарною пара і пара року

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Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк вразила своїми сміливими пригодами в Кривому Розі.