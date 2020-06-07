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Леся Нікітюк в ультраміні засвітила сідниці через необережність

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Телеведуча продемонструвала стрункі ноги на нових фото

Леся Нікітюк порадувала своїх шанувальників новими літніми фотографіями. При цьому на цей раз співачка підійшла до фото з гумором і продемонструвала своє падіння. Нові фото популярна телеведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімках Нікітюк позувала в короткій сукні. При цьому на одному з фото вона засвітила свої сідниці.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Зірка впала. Загадуйте бажання...", - підписала фотографії телеведуча Леся Нікітюк.

Користувачі мережі прийшли в захват від фото і також прокоментували її нові знімки.

  • Чому спочатку були далі сходинок, а коли впали - на сходах?
  • Йо-Ма-йо!!! Вогонь;
  • Браво! Леся як завжди вражає своєю чарівністю;
  • Красуня, ви супер, головне до всього підходити з гумором;
  • Красуня наша;
  • Я вас обожнюю, Леся пріколістка;
  • Неймовірна Леся Нікітюк;
  • Приїжджайте до Чернівців, ми чекаємо вас;
  • Взагалі не смішно;
  • Бажаю, щоб зірка більше не падала;
  • Красуня;
  • Емм. Все загадала;
  • Леся, ваші аура відображається в кожної фотографії. Інтерес і чарівність працюють на вас;
  • Красива;
  • Леся, акуратно не забийся.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, Леся Нікітюк похвалилася стрункою фігурою і розсекретила дієту.

Раніше Леся Нікітюк засвітила розкішне декольте на спекотному фото.

Автор: Роман Мирончук

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