Леся Нікітюк в топі і облягаючих шортах засвітила плоский животик і апетитні сідниці

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча позувала посеред квітучого поля

Леся Нікітюк любить фотографуватися – вона невимушено почуває себе у кадрі. Навіть на карантині ведуча радувала шанувальників свіжими оригінальними фото. Поступово фотосети на природі витіснили домашні фотосесії і селфі у дворі заміського будинку Леді Ле, в якому живуть її батьки. Тепер в її Instagram-профілі можна частіше побачити кадри, зроблені в мальовничому місці. Так, Леді Ле влаштувала фотосет пямо посеред безкрайнього квітучого поля, позуючи в спокусливому аутфіті.

Так, Леся вбралася в один зі своїх улюблених комплектів, в якому вже позувала для шанувальників. На ній - топ тілесного відтінку і короткі шорти-велосипедки в тон. Вона одягла білу куртку з модним елементом - бахромою на спині і розкинула руки на зустріч сонцю. Шанувальники блегко змогли розгледіти плоский животик, стрункі нескінченні ніжки і пружні сідниці теледіви, які підкреслило облягаюче вбрання.

"Журнал "СельхозмоПолитен" 2020. Травневий випуск", - залишила жартівливий підпис теледіва.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ой як красииво", - залишила коментар Мішель Андраде під постом ведучої. До неї приєдналисяінші підписники Леді Ле і завалили її компліментами.

Красуня

Леся, фото клас

Крута

Персик

Дуже гарно

Така гарна

Леся ти чарівна і фотон просто прикрасні

Фігура бомба

Леся просто модель! Фото просто супер

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк здивувала появою в несподіваному образі провідниці.

Автор: Аня Бойчук