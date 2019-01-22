Леся Нікітюк в яскравому купальнику розповіла, скільки коштує відпочинок на Мальдівах

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча похвалилася стрункою фігурою на тлі пальм і океану

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка вирушила відпочивати на сонячні і райські Мальдіви, похвастилась в мережі яскравими фото, а також іронічно розповіла про вартість відпочинку на островах. На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася барвистими фото на пляжі.

На знімках Леся позує в яскраво-рожевому злитному купальнику з чорною вишивкою. Вона доповнила образ прозорою чорною накидкою і приймала спокусливі пози біля пальми, а на задньому плані видно бірюзові води океану.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"3-й райський день на Мальдівах! Насолоджуюся кольорами ...і смаженим тунцем) Найпопулярніше питання в коментарях - а скільки коштує задоволення відпочивати на Мальдівах? Середньостатистичному українцю зарплати вистачить на 16 хвилин і 35 секунд, це якщо без трансферу. Так що, дівчата, краще трясти кавалерів. Ну а мене запросили відвідати 3 самих нових і дуже гарних готелів на Мальдівах! Так що пишіть свої питання, дивіться сторіс, радійте за мене", - з гумором прокоментувала Нікітюк.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники захопилися фігурою і яскравим купальником ведучої і подякували за її позитивні фото та гарний настрій.

"Як завжди неймовірна", "Красуня!!!", "Боже, мій! Невже це натуральні кольори! Так соковито!! Так яскраво! Так смачно!!!! Ти прям, як колібрі в тропічному раю! Дякую, що даруєш настрій!", "Як завжди богиня", "Купальник такий гарний, прям по фігурі", "Зірка чарівна і шикарна", "Я б 16 хвилин стояла і наповнювалась тою красою і теплом. Бо в нас -20. Ви не ошукав,точно вистачить на 16 хв.? Їду!!!", "Леся, дивлячись на ваші фото, відчуваю радість життя -як ніби це я сама там перебуваю. Купальник дуже красивий,ідеально сидить", - пишуть підписники "богині ламінату" в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в бікіні показала екстрим на відпочинку. У своїх Instagram-"історіях" вона показала фанам, як прогулюється по узбережжю і вчиться кататися на каяках на Мальдівах.

Зазначимо, що різдвяні канікули Леся Нікітюк провела в Буковелі, поскаржившись, що не тільки встигла вдосталь накататися і відпочити, але і набрала трохи зайвих кіло.

Відео: РБК-Україна