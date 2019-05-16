Леся Нікітюк в прозорій сукні опинилася в обіймах відомого ресторатора

Українська телеведуча Леся Нікітюк часто відвідує світські заходи, особливо, якщо для цього є вагомий привід. Вона не оминула увагою і гучну вечірку в одному з київських ресторанів. Леді Ле вирішила зробити цілий репортаж до місця подій і навіть показала в "сторіз" Instagram, як ресторатор Микола Тищенко в буквальному сенсі носить її на руках.

Для виходу в світ Леся вибрала чорну сітчасту прозору міні сукню, яка ефектно підкреслила її стрункі форми. У подібному вбранні зірка вже встигла "засвітитися" під час поїздки в Іспанію на футбольний чемпіонат "Ла Ліга".

Тоді теледіва похвалилася чорно-білим атмосферних знімком, на якому виглядала просто розкішно. Вона позувала на склепінчастому балконі, показавши стрункі ніжки.

Леся Нікітюк ( фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Приємним сюрпризом для Леді Ле стала церемонія нагородження. Леся отримала титул "Ведучої року".

Леся Нікітюк ( фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Також теледіва кружляла в жаркому танці з українським "ревізором" Миколою Тищенко. Він підняв зірку і легко закружляв її під романтичну композицію, опустивши руки трохи нижче талії.

"Алла Барановська, поки ти танцюєш під Анну Сєдокову", - підписала відео Леся, пояснивши, чим в цей час зайнята дружина бізнесмена.

Леся Нікітюк ( фото:instagram.com/lesia_nikituk)

"Дивіться програму "Міняю чоловіка", - з гумором прокоментував те, що відбувається в кадрі Микола. В кінці ролика Леся по-дружньому поцілувала ресторатора в щоку.

Раніше Леся Нікітюк показала свій "смачний" ранок і почастувалася смачними солодощами, порушивши дієту.

Нагадаємо, що нещодавно Леся Нікітюк навідалася в рідний Хмельницький і показала "строкате" фото під час пікніку на природі. Підписники ведучої переплутали її з актрисою Сарою Джесікою Паркер.