Кокетлива Леся Нікітюк в прозорій сукні показала "образ дня"

Популярна телеведуча Леся Нікітюк змінює стильні образи мов рукавички - то блисне довгими ніжками в трендових велосипедках, доповнивши лук подовженим піджаком, то полонить появою на публіці в прозорій сукні-міні. А на знімальному майданчику Леді Ле і зовсім звикла красуватися в ефектних аутфітах, які з цікавістю розглядають її шанувальники, не залишаючи зірку без компліментів. Так, Леся приїхала на зйомки шоу "Хто зверху?" і встигла попозувати в прозорій чорній сукні в білий горошок, показавши свій новий образ у InstaStories.

Телеведуча красується біля дзеркала з зачіскою і природним макіяжем з акцентом на виразні очі. Її волосся спадає великими локонами на плечі. На Леді Ле – легке шифонове плаття з рюшами в області декольте та пишною спідниці і елегантне прикраса на шиї.

"Юра, дякую тобі за це розкішне плаття", - подякувала вона свєму стилісту, який допоміг у створенні образу.

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Леся позує, демонструючи вбрання з різних ракурсів, а потім йде в зал, де її вже з нетерпінням чекаю глядачі, учасники і вітає "пан суддя" Олександр Педан.

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

На знімальний майданчик теледіва прибула зі своїм домашнім вихованцем Рафіком. Леді Ле досить часто публікує кумедні фото і відео зі своїм улюбленцем.

Раніше Леся Нікітюк показала запальні і досить відверті танці з українським ресторатором Миколою Тищенко. Варто відзначити, що вони обидва були учасниками шоу "Танцюють всі!"

До речі, Леся Нікітюк продемонструвала свої гастрономічні слабкості, насолодившись солодощами за сніданком. Незважаючи на те, що ведуча любить смачно поїсти, вона знаходиться у відмінній формі і дотримується правильного харчування.