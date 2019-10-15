Леся Нікітюк прикрилася одним тільки листом і заінтригувала "поверненням" у Танці з зірками

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники оцінили оригінальність нового фото Лесі

Леся Нікітюк, як і багато інших зірок, насолоджується теплою осінню. При цьому українська телеведуча не обійшла стороною популярний сьогодні "тренд" - фото з осіннім листочком. Однак Нікітюк по-своєму обіграла один з найпоширеніших фотосюжетів для instagram. Зазначимо, що Леся вже підкорила шанувальників стильним трендом, а саме - рожевим кольором волосся! Новий імідж телеведучої викликав фурор серед її шанувальників, які підкреслили, що Лесі дуже добре в такому кольорі.

Тепер же новий "наряд" від Нікітюк. Так, на своїй сторінці в мережі instagram Нікітюк опублікувала новий знімок з незвичайним візуальним ефектом. На фото бачимо осінній дубовий лист. Далеко на задньому плані позує Леся. При цьому візуально складається таке враження, немов Леся "приміряла" лист.

Більш того, під новим фото Нікітюк інтригує шанувальників "поверненням" на шоу Танці з зірками.

“Одягла сукню осінню ...Може назад в Танці? Проголосуєте?" - пише Нікітюк.

Осіння Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники телеведучої також поспішили прокоментувати її нове фото:

"Хахахає, прикольно"

"У танці не треба, але Ви прекрасна у всьому, удачі Вам"

“Ой, як оригінально. Цього жовтого листя в інста аж випадає, а на вас Леся, воно як шите!"

"Ой, треба терміново собі таку фоточку)) дякую за ідею"

"Хочеться прям процитувати провідних ТНТ: Ви в танцях"

"Давай назад в Орел і решка) Красуня"

“Клас! Леся, як завжди, дуже гарна"

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк і Максим Єжов на проекті Танці з зірками 2018

Нагадаємо, що Леся Нікітюк була однією із зоряних учасниць шоу Танці з зірками 2018. Її партнером виступив танцюрист Максим Єжов. Незважаючи на те, що під час участі у проекті Нікітюк постійно піддавалася суддівській критиці і критиці телеглядачів за погану хореографію, телеведуча встигла стати "народною улюбленицею".

Леся Нікітюк і Максим Єжов - Ф'южн - Танці з зірками. 5 сезон

Лесю завзято підтримували шанувальники, переводячи її з ефіру в ефір. Як результат, Нікітюк і Єжов увійшли у півфінал проекту! І боролися на першість з гумористом Ігорем Ласточкіним та Ілоною Гвоздьовою. Переможцем стала саме остання пара!

Шоу результатів: 14 тиждень - Танці з зірками. 5 сезон

Нагадаємо, Катерина Кухар і Потап вразили зворушливим дуетом на Танцях з зірками 2019. Репер разом з сином Андрієм стали ведучими балкона минулого ефіру.