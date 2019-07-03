Леся Нікітюк похвалилася образом на весіллі Тодоренко і Топалова

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча покрасувалася в романтичному вбранні на весільній вечірці

Леся Нікітюк вирушила до Італії з серйозною місією – вона стала запрошеною гостею на весіллі колеги і екс-співведучої тревел-шоу "Орел и Решка" Регіни Тодоренко, яке відбулося сьогодні, в середу, 3 липня. Леся кілька днів провела в сонячній Флоренції, а потім вирушили в Сорренто, де і проходило свято. Причому, до місця події теледіва добиралася на електричці. У сторіз Instagram вона показала, в якому вбранні з'явилася на весільній вечірці подруги.

Леді Ле опублікувала табличку-покажчик, на якій красувався напис: "Весілля Влада і Регіни". "Вітаю!" - залишила вона короткий подпис до знімка.

Потім Леся продемонструвала свій "образ для весільної вечірки". Ведуча прибувала в піднесеному настрої і променисто усміхалася.

Табличка-покажчик на весіллі Регіни Тодоренко і Влада Топалова (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Зірка вбралася в біле плаття з довгим рукавом і дрібним квітковим принтом, а в якості аксесуара вибрала яскраву червону невелику сумочку. Вона акуратно уклала волосся і віддала перевагу природному макіяжу.

Леся Нікітюк на весіллі Регіни Тодоренко і Влада Топалова (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Також на задньому фоні можна розглянути зелені галявини і басейн з бірюзовою водою. Судячи з усього, гостей на весіллі Влада і Регіни було чимало, адже виразно чутний гул голосів.

Примітно, що за день до торжества Влад і Регіна організували передсвяткову вечерю для гостей на відкритій терасі.

Раніше Регіна Тодоренко в білосніжному вбранні влаштувала передвесільну фотосесію. Вона також показала святкове вбрання для синочка Михайла.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко в день весілля загадала заповітне бажання. Схвильована ведуча зізналася, що вона переживає перед майбутнім торжеством.