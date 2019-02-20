Леся Нікітюк полонила стильним "картатим" образом в Берліні

Українська ведуча прогулялася центром німецької столиці

Народная любимица Леся Никитюк, которая посетила Берлин в компании украинской примы-балерины Екатерины Кухар и ее мужа, поделилась с поклонниками новыми яркими снимками из столицы Германии. Ведущая прогулялась по центру города в эффектном наряде и опубликовала несколько кадров на своей странице в Instagram.

Судя по фото, там уже царит настоящая весна. "Богиня ламината" позировала на фоне берлинских достопримечательностей в черных джинсах, милой футболке с Микки Маусом и стильном красно-черном пальто в клетку. Она дополнила образ маленькой сумочкой в тон.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Чудесный центр", - подписала Леся публикацию, причем сделала это на английском языке.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики оценили красоту и образ телезвезды, а также пожелали ей хорошего отдыха.

"Ти справжня красуня", "Гарнюня", "Очень красивая", "Обожнюю Берлін! Гарно відпочити. Музеї любиш?", "Неймовірна", "Лесечка хорошего отдыха", "Крутая!", "Ух ты! Как же всё так классно, Леся! А главное тепло то как! И ты вся такая весенняя, как ветер в твоих волосах!", "И Берлин тебе к лицу, Королева!", "Леська, подари пальто. Очень красивое", - пишут в комментариях.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк вызвала фурор снимком с букетом роз в постели.

Многие из подписчиков отметили, что Леся так и не сняла помолвочное кольцо, и выразили надежду, что ее заявления о расставании с женихом могут быть просто временной размолвкой.

Ранее Леся Никитюк показала лицо с маской необычного цвета. Поклонники тут же начали сравнивать ее с героями фильмов и сказок.

Видео: РБК-Украина