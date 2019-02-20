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Леся Нікітюк полонила стильним "картатим" образом в Берліні

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.02.2019 - 16:56
Леся Нікітюк полонила стильним "картатим" образом в Берліні
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Українська ведуча прогулялася центром німецької столиці

Народна улюблениця Леся Нікітюк, яка відвідала Берлін в компанії української прими-балерини Катерини Кухар і її чоловіка, поділилася з шанувальниками новими яскравими знімками з столиці Німеччини. Ведуча прогулялася по центру міста в чудовому вбранні і опублікувала кілька кадрів на своїй сторінці в Instagram.

Судячи з фото, там вже панує справжня весна. "Богиня ламінату" позувала на тлі берлінських пам'яток в чорних джинсах, милій футболці з Міккі Маусом і стильному червоно-чорному пальто в клітку. Вона доповнила образ маленькою сумочкою в тон.

Леся Нікітюк полонила стильним &quot;картатим&quot; образом в Берліні

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Чудовий центр", - підписала Леся публікацію, причому зробила це англійською мовою.

Леся Нікітюк полонила стильним &quot;картатим&quot; образом в Берліні

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники оцінили красу і образ телезірки, а також побажали їй гарного відпочинку.

"Ти справжня красуня", "Гарнюня", "Дуже красива", "Обожнюю Берлін! Гарно відпочити. Музеї любиш?", "Неймовірна", "Лесечка гарного відпочинку", "Крута!", "Ух ти! Як же все так класно, Леся! А головне тепло як! І ти вся така весняна, як вітер в твоєму волоссі!", "І Берлін тобі до лиця, Королева!", "Леська, подаруй пальто. Дуже красиве", - пишуть в коментарях.

Леся Нікітюк полонила стильним &quot;картатим&quot; образом в Берліні

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк викликала фурор знімком з букетом троянд в ліжку.

Багато підписників відзначили, що Леся так і не зняла обручку, і висловили надію, що її заяви про розлучення з нареченим можуть бути просто тимчасової незлагодою.

Раніше Леся Нікітюк показала обличчя з маскою незвичайного кольору. Шанувальники тут же почали порівнювати її з героями фільмів і казок.

Відео: РБК-Україна

"Чорна пантера": Леся Нікітюк викликала фурор з букетом троянд в ліжку Стильна Леся Нікітюк приїхала в Берлін з важливою місією
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