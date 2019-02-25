Леся Нікітюк вирушила на популярний курорт в незвичайній компанії

Телеведуча зважилася на тест-драйв

Леся Никитюк, которая недавно вернулась из Берлина, где блистала на светских мероприятиях в комбинезоне от украинского бренда, показала, с кем отправилась в Буковель. Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram.

На фото телеведущая без макияжа позирует в компании своего любимчика – собаки по кличке Рафаэль или просто Рафик. Она едет в машине и обнимет любопытного четверолапого пассажира.

"Мы уже отправились в Буковель", - подписала кадры Леся, пригласив подписчиков посмотреть ее "сториз".

Шоувумен сообщила, что отправилась на тест-драйв на машине. За руль, правда, ее не пустили, зато она оказалась в компании двух мужчин-попутчиков.

Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники начали обсуждать не только цветущий внешний вид улыбчивой звезды, но и ее очаровательного любимчика, оставляя ему массу комплиментов.

Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

"Это твоя собачка? Гарнюни", "Рафчик – красавчик", "Лесюня, ты обворожительная красотка", "Леся супер! Классный песик!", "Ты очень красивая!", "Какой красавец! Все таки самые верные друзья это собаки", "Фото классные и собачка просто чудо!" - умилялись они.

Леся Никитюк и ее домашний питомец Раф (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк рассказала о кольце на пальце, которое не давало покоя ее поклонникам и провоцировало слухи о новом романе звезды.

Еще больше фантазию поклонников подогрела фотосессия Леси Никитюк в Берлине с букетом роз. Она позировала в постели с торжественным макияжем.