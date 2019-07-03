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Леся Нікітюк оригінально і з гумором нагадала Тодоренко про зйомки в "Орел и Решка" (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.07.2019 - 17:07
Леся Нікітюк оригінально і з гумором нагадала Тодоренко про зйомки в "Орел и Решка" (відео)
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча прокотилася на електричці

Леся Нікітюк, схоже, вирішила трохи вдатися до ностальгії. Українська співачка згадала, як колись знімалася в популярному шоу про подорожі "Орел и Решка". Більш того, Нікітюк навіть примудрилася нагадати про ці часи Регіні Тодоренко, з якою колись була співведучою. Зазначимо, Тодоренко і Нікітюк познайомилися саме під час зйомок "Орла и Решки". Крім того, саме після цього шоу вони отримали популярність і "народну любов".

Так, відомо, що Леся Нікітюк – одна із запрошених гостей на пишне весілля Тодоренко і Топалова. Торжество відбудеться вже сьогодні ввечері, 3 липня, в італійському містечку Сорренто.

По прильоту в Італію Нікітюк зупинилася у Флоренції, де організувала собі культурну програму. А в день весілля Леся поїхала на електричці в Сорренто. При цьому свій вояж телеведуча вирішила записати на відео.

Наприклад, Нікітюк зазначила, що до Сорренто вона вибрала саме поїздку на електричці.

"Я вважаю, що гостя з Києва на весілля повинна приїхати саме на електричці. Щоб нагадати Регіні Петрівні як колись ми подорожували за 100 баксів", - жартує Нікітюк. Відповідне відео з'явилося в twitter-блозі MyGlamWish.

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко в білому платті знялася в передвесільній фотосесії. Телеведуча на одному з фото позує в білосніжному платті, прикрашеному мереживом. Однак поки що не можна стверджувати, що це весільна сукня.

А ще раніше схвильована Регіна Тодоренко загадала бажання в день весілля. Ведуча зазначила, що вона дійсно дуже переживає.

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Новини України Регіна ТодоренкоЛеся Нікітюктелеведущая
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