Леся Нікітюк зачарувала фанів "мімімішним" фото з собачкою

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники в захваті від наряду і домашнього улюбленця ведучої

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка висловилася про перемогу в півфіналі Танців з зірками 2018, захопила шанувальників новими фото. Знімки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На них Леся позує в довгому повітряному платті і білому светрі з візерунками у вигляді оленів. Але основну увагу привернула собака ведучої, яку вона тримає на руках.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Судячи по коментарям, чарівного білого пса звуть Рафчик (Рафаель).

Публікацію Никитюк лаконічно підписала сердечком.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фани прийшли в захват від способу і зовнішнього вигляду "багіні ламінату", так і від її улюбленця. Деякі також поцікавилися, яка це порода (схоже на вест-хайленд уайт тер'єра, - прим. ред).

"Красуня", "Звірина моя", "Який він класний", "Який чарівний образ, легкий і повітряний", "Класний захисник", "Ти просто мі мі мішна", - пишуть фолловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, танець Нікітюк і Полякової у півфіналі Танців з зірками 2018 жорстко розкритикували в мережі. Незважаючи на це, пара Нікітюк і Єжова вийшла у фінал проекту.

Раніше Леся Нікітюк звернулася до своїх хейтерів. Ведуча зазначила, що їй багато пишуть з проханням покинути проект Танці з зірками. На що Нікиіюк порадила злостивцям просто голосувати за інших учасників.

Ми також писали про те, що Нікітюк повеселила "теплим" селфи з Притулою.

Відео: РБК-Україна