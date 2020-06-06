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Леся Нікітюк обмінялася нарядами зі своєю собачкою: кумедні фото

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Телеведуча неабияк повеселила шанувальників кадрами з Рафіком

Телеведуча Леся Нікітюк дуже любить свого домашнього улюбленця - білого пса породи вест-хайленд уайт тер'єр на прізвисько Рафік. Собачка нерідко з'являється в записі знаменитості - як разом із зірковою господинею, так і окремо. Артистці нічого не шкода для свого улюбленця - навіть вбрання! Що вона й довела на нових фото в своєму Instagram.

Леся опублікувала два забавних кадри, на яких вони з Рафіком "помінялися" нарядами. На першому фото теледіва відображена в красивій кімнаті з псом на руках, при цьому на ній довге коралове плаття з оригінальним "собачим" принтом. На обличчі у Нікітюк легкий макіяж, а волосся розпущене. При цьому можна помітити, що на шиї у Рафіка зав'язана маленька хустка в тон її наряду.

На наступному фото Леся і Рафік махнулись аутфитом - ведуча одягла білу кофту, ту саму хустку на шию і зробила смішний вираз обличчя. А ось її улюбленець "позує" в стильній сукні своєї господині. У підписі до публікації телезірка пропонує фанатам вибрати, яке фото їм подобається більше.

Леся Нікітюк змінилася нарядами зі своєю собачкою (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Забавні кадри неабияк повеселили армію підписників гуморної Нікітюк, яких у неї майже три з половиною мільйони, і вони поспішили поділитися своїми враженнями в коментарях.

  • Леся ти як завжди, гарна та весела. Рафаель дуже гарно вийшов на 1 фото
  • Ідеальна композиція, супер пара , новий письк моді , браво Лесю
  • Обидві
  • Обидва фото класні
  • Ви прекрасна Леся !
  • На собаці нічого не було!!!
  • 2-прикольно
  • Звичайно ж 2)) Рафіку так йде це плаття
  • несподівано,оригінально,клас
  • ух ти які ошатні
  • Лесю, ваша безпосередність на іншому фото - прекрасна
  • Хороша Собачка

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк засвітила розкішне декольте на спокусливому фото в білому вбранні.

Автор: Марина Настевіч

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