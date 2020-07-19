Леся Нікітюк в облягаючому комбінезоні засвітила декольте і здивувала заявою

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча зацікавила шанувальників незвичайною заявою

Леся Нікітюк подорожує по Україні в рамках авторського тревел-шоу Le Маршрутка і показує мальовничі, гідні уваги, але маловідомі пам'ятки нашої країни. Зараз популярна телеведуча перебуває в Карпатах, де безліч барвистих місць, про яких знає далеко не кожний.

Леся опублікувала яскраве фото, на якому вона стоїть в яскраво-зеленому комбінезоні навпроти стіни, де на ній зображені зелені гриби. Також у неї блищать зелені очі. Новий знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Гриби провідники в потойбіччя, вони відкривають портал... в якому ти можеш спілкуватися зі своєю душею... Гриби всюди... вони йдуть за нами... та я не про лисички", - написала Леся Нікітюк.

Користувачі мережі також прокоментували її фото.

Йдеться про ефект після вживання мухоморів...

Леся, гриби звідти;

Зеленка напала?

Леся від таких грибів подалі;

Леся в країні чудес;

Ух, в лісі побачиш заїкатися довго будеш;

Ковбасить не по життєвому.

Леся, зав'язуй з грибочками. Вже стало помітно;

Справжня Лісова Мавка.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, Леся Нікітюк в спортивному луці показала неймовірно мальовниче місце.

Раніше Леся Нікітюк в облягаючому "космічному" вбранні вразила гнучкістю кішки і іскрометним гумором.