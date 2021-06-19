Леся Нікітюк у латексному боді приголомшила образом сексапільної рибалки

Леся з'явилася на фото в латексному боді болотного відтінку і такого ж кольору гумових ботфортах. Талію артистки підкреслюють два помаранчевих ременя, до яких кріпляться незвичайні сумочки.

Нікітюк позувала прямо в річці з вудкою в руках, демонструючи свої апетитні форми. Волосся ведуча зібрала в хвіст і зробила макіяж з акцентом на очі.

Леся Нікітюк вразила образом спокусливої рибалки (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Якщо ви думаєте, що я рекламую вудочку або чоботи для рибалки, то ви помиляєтесь, я рекламую себе", - з притаманним їй гумором підписала фото Леді Ле.

Шанувальники оцінили ефектний лук Нікітюк і засипали її компліментами.